Communiqué du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des droits de la Femme, la Cellule Genre et Équité du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens a organisé un panel autour du Thème « la promotion de l'excellence pour un leadership féminin affirmé dans le milieu professionnel ». Ce thèmes’inscrit en droite ligne de celui de la Journée Internationale des Femmes (IWD 2021) intitulé: « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ».





Pour cette année la célébration des efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19 est le fait marquant. D’ailleurs, il est en phase avec le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, « Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphèrepublique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes etautonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles»





De même il s'aligne sur la campagne phare Génération Égalité, dont l’une desrevendications est que soit accordé aux femmes le droit de participer auprocessus décisionnel dans tous les domaines de la vie, l’égalité salariale et lepartage équitable des tâches familiales et domestiques non rémunérées, ainsi que l’élimination de toutes les formes de violence infligées aux femmes et aux filles et enfin l’exigence de services de santé adaptés à leurs besoins.





Cet événement a rassemblé, dans un premier temps, les élèves de Dakar Air Academy et ceux de l’École Nationale de Formation Hôtelière et Touristique(l’ENFHT), Cheikh Amala SY sous la présidence de la Conseillère Technique Aïssatou KASSE, coordonnatrice de la Cellule Genre et Équité du Ministère duTourisme et des Transports Aériens. Ensuite, les élèves de l’Institut de Formationdu Personnel Navigant Commercial (IFPNC).





Une occasion saisie par la coordonnatrice de la Genre et Équité du MTTA pour transmettre, au corps professoral et aux élèves, les encouragements de M. Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens ainsi que le rappel « de l’espoir qu’il fonde sur ces écoles élites qui constituent de véritables pépinières qui, vont produire les acteurs du renouveau du tourisme sénégalais rénové mais aussi des transports aériens performants. »