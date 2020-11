Communiqué du Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants

Au podium de l’édition 2020 du Grand Prix du Président de la République pour l’Innovation numérique se trouvent un homme et deux femmes, une nouvelle illustration de la qualité du leadership féminin et de l’engagement des femmes et des jeunes filles dans les sciences et les technologies.Je suis fière de me joindre à Son Excellence, Monsieur Macky SALL Président de la République, pour saluer et magnifier les performances ainsi réalisées par :• Madame Isseu Diop, lauréate du Prix de la femme digitale, pour son application, Mburu, une plateforme de vente et de distribution de produits locaux à partir d’entreprises communautaires de femmes ;• Mademoiselle Awa Ndiaye, lauréate du Prix spécial jeune, pour son initiative de Njureel, une plateforme de téléconsultation, de gestion d’agenda sanitaire et de suivi de la santé de la femme et des enfants.Au-delà de ces distinctions, je salue également la haute portée sociale de ces innovations qui, sans doute, constituent des leviers puissants dans le processus de l’autonomisation économique des femmes et l’amélioration des conditions de vie des familles.J’espère aussi que d’autres femmes et jeunes filles trouveront en ces succès des sources d’inspiration et de motivation pour développer leur potentiel dans les sciences, techniques et mathématiques (STEM) et prendre part aux prochaines éditions du grand prix du Président de la République pour l’innovation numérique.Ndèye Saly DIOP DIENGMinistre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants