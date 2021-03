Communiqué du Réseau des universitaires républicains (RUR)

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) félicite Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour sa rassurante et courageuse lecture de la situation nationale au lendemain des violentes manifestations qui ont secoué le pays.Monsieur le Président de la Ré-publique, dans un élan d’empathie a déploré les nombreux dégâts matériels provoqués par ces manifestations. Les violences inouïes infligées aux honnêtes citoyens ont causé plusieurs morts, surtout des jeunes.Au nom de la Nation, le Président de la République a présenté ses condo-léances émues aux parents des victimes et souhaité prompte rétablissement aux nombreux bles-sés. Dans sa générosité légendaire, le Chef de l’Etat a pris l’engagement ferme d’assister les familles des victimes et faciliter l’accès aux soins des nombreux blessés.Ce message à la nation a permis, à nouveau, au Président de la République de communier avec le peuple sénégalais.Par cette adresse à la nation, le Président de la République a clairement montré aux sénégalais qu’il a compris leur message exprimé lors de ces manifestations vio-lentes.Le Chef de l’Etat a invité les citoyens de ne jamais perdre de vue que nous sommes une nation bien moulée et que nous devons vivre solidairement ensemble, dans la paix et la cohésion sociale.Le Président de la République a fait une excellente lecture de la présence massive des jeunes à ces manifestations. Les impacts économiques de la crise sanitaires, le manque d’emplois offerts aux jeunes malgré les nombreuses initiatives du gouvernement ont poussé cette frange de la population à participer à ces manifestations pour se faire entendre. Le message est bien passé.Le Président de la République a pris l’engagement de faire encore plus pour les jeunes. Ainsi, aux 1000 milliards de FCFA de la Force Covid19 de soutien déjà consentis aux ménages, aux entreprises, aux travailleurs et à différents corps de métiers, s’ajoutera une réorientation budgé-taire ciblée de 150 milliards pour prendre en charge les besoins pressants des jeunes : emplois, formation, notamment dans les écoles professionnelles et les universités.Comme à son habitude, le Chef de l’Etat a reçu beaucoup de sénégalais préoccupés par ces ma-nifestions qui ont occasionné des morts, des blessés et des dégâts matériels importants.Le Chef de l’Etat, un homme de paix, de dialogue et de consensus a rassuré ces messagers de nos ter-roirs dans la limite de ses prérogatives de Président de la République. Fait à Dakar le 09 mars 2021