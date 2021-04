Communiqué du Réseau des Universitaires républicains

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe de veille, d’alerte et de contribution, appréciant la situation politique nationale et internationale, marquée par le message à la Nation de SEM Macky SALL, Président de la République, la publication du Mémorandum du Gouvernement sur les évènements de début mars, l’évolution de la pandémie de la COVID 19, la reprise des activités économiques, politiques, sociales et culturelles ainsi que la poursuite des enseignements-apprentissages dans les écoles, centres de formation et universités.



Le RUR salue la haute teneur du Message à la Nation du Chef de l’Etat à l’occasion de la célébration, dans la dignité et la sobriété, du fait de la COVID 19, du 61èmeanniversaire, sur le thème de la sécurité et des frontières, de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, rend un hommage vibrant à nos braves anciens combattants, aux courageuses Forces de Défense et de Sécurité et à la vaillante jeunesse du Sénégal.

Le RUR apprécie positivement l’appel du Président de la République à préserver nos valeurs cardinales de vivre ensemble dans la paix, la démocratie, la convivialité, la tolérance, dans l’unité indivisible, le respect des Institutions, le bon voisinage avec des pays frères dans des frontières davantage trait d’union que lignes de séparation dans un processus continu d’intégration régionale et continentale en dépit de multiples menaces multiformes.

Dans le même ordre d’idées, le RUR partage parfaitement la vision, les réalisations élogieuses dans tous les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’hydraulique, de la santé, de l’éducation de la formation, de l’emploi et les grandes et nouvelles initiatives lancées par le Président de la République relativement à la problématique de l’emploi et de l’insertion des jeunes, qui constitue les deux tiers de la population et l’avenir du Sénégal.

Le RUR en appelle au renforcement et l’intensification de leur prise en charge urgente et continue, qui interpelle, au-delà de l’Etat et de ses démembrements, chaque famille, chaque citoyenne et citoyen, l’école, l’Université, le secteur privé, la société civile, la Diaspora...à travers notamment le développement de l’éducation civique et citoyenne, du patriotisme, la professionnalisation des parcours, le développement de l’autonomie, de l’entreprenariat jeune, le développement des chaînes de valeurs dans l’agriculture, l’industrie, les services.

Le RUR félicite le Gouvernement pour le Mémorandum du 8 avril sur les évènements graves et inadmissibles survenus dans notre pays au début de mars 2021 qui reste un Etat de droit, une démocratie majeure et respectée et où la justice est indépendante et impartiale en dépit des allégations légères et tendances sans fondement de certaines franges de l’opposition et de la société « civile ».

Concernant la question de la légalisation de l’homosexualité, le RUR appuie la position franche et courageuse du Gouvernement qui ne saurait admettre aucun diktat d’aucune organisation pour valider des pratiques contraires à nos lois et valeurs religieuses et morales, tout comme certaines cultures ne sauraient accepter la polygamie pour les mêmes raisons !

Le RUR se réjouit de l’évolution régressive de la pandémie de la COVID 19 au Sénégal et positive de la vaccination, félicite les soignants pour leur engagement permanent et appelle à redoubler de vigilance dans le respect des mesures barrières en particulier dans les écoles, centres de formation et universités.





Fait à Dakar, le 08 avril 2021

Le Réseau des Universitaires républicains