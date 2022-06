Communiqué du Réseau des Universitaires républicains

COMMUNIQUE DE PRESSE





Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution s’est réuni à l’effet d’examiner l’actualité nationale et internationale marquée d’une part par la visite du Président de la République, Président de l’Union africaine, à Sotchie en Russie et d’autres part par les sorties et gesticulations d’une partie de l’opposition.





Le RUR félicite très chaleureusement Son Excellence Macky SALL, pour le succès de sa visite en Russie, au nom de l’Union africaine en vue de trouver des solutions à l’approvisionnement en blé et en fertilisants pour les États africains, loin du théâtre des opérations et victimes, malgré eux, de la guerre en Ukraine. Il salue sa stature d’avocat du continent , de promoteur de la paix et de la justice universelle.





Le RUR condamne par ailleurs avec la dernière énergie les déclarations graves, dangereuses et irresponsables de M. Ousmane SONKO et M. Cheikh Bara Dolly MBACKE, qui ont tenu des propos inqualifiables et proféré des menaces inacceptables contre les Institutions de la République, la paix sociale, la stabilité nationale et la sécurité des personnes et des biens.







Le RUR fustige les attaques contre les journalistes survenues lors du rassemblement de la Coalition Yewwi-Wallu et appelle au respect de la liberté et de l’indépendance de la presse.Il condamne les appels à la violence d’où qu’ils proviennent et appelle tous les acteurs politiques et sociaux au calme, à la sérénité, au respect des Forces de Défense et de Sécurité, des acteurs de la Justice. Le RUR rappelle plus que jamais que notre pays, le Sénégal est une démocratie majeure avec des institutions fortes et de sélections démocratiques, régulières et transparentes.







Le RUR se réjouit de la fin des grèves des syndicats des enseignants et de santé et remercie le Chef de l’Etat et son Gouvernement pour les mesures importantes de valorisation des traitements de plusieurs catégories de travailleurs de la Fonction publique, qui constituent des facteurs de performance et d’efficacité de l’action publique au service exclusif des populations.





Le RUR se félicite en outre du déroulement satisfaisant des opérations pré-électorales de la Grande Coalition BENNO BOKK YAAKAAR dans les 46 départements, la mise en place des comités électoraux et la mobilisation de l’ensemble des militants et sympathisants pour aller à la victoire éclatante de la Grande Majorité présidentielle aux élections législatives du 31 juillet 2022.