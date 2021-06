CONCOURS GÉNÉRAL 2021 : INTRODUCTION AU POINT DE PRESSE

Mesdames, messieurs les journalistes,

Chers invités,

Avant la cérémonie solennelle de distribution des prix du Concours général, j’ai tenu à vous convier à ce traditionnel point de presse pour partager les informations relatives à l’édition de cette année.

C’est dans ce sens que j’aurais le plaisir de vous présenter, d’abord, les objectifs de ce prestigieux concours et les modalités de son organisation, ensuite vous communiquer les informations relatives aux performances des lauréates et lauréats.

I- Les objectifs du Concours Général et l’organisation de l’édition 2021

Créé par le décret 61-213 du 30 mai 1961, modifié par le décret 61-454 du 04 décembre 1961, le Concours général a pour fonction de distinguer les meilleur(e)s élèves des lycées, publics comme privés, d’enseignement général et technique. Il permet d’évaluer les candidat(e)s sur des sujets conformes aux programmes officiels, mais avec des épreuves d’un niveau plus exigeant que celui des examens et concours traditionnels.

Le Concours est organisé pour les élèves des classes de Première et de Terminale.

Cette année, les élèves ont composé dans 32 disciplines au total.

Il s’agit:

Pour la classe de Première des disciplines suivantes : allemand, anglais, arabe, citoyenneté et droits de l’homme, éducation physique et sportive, espagnol, français, géographie, histoire, italien, mathématiques, portugais, russe, sciences de la vie et de la terre, sciences physiques, version grecque et version latine ;

Pour la classe de Terminale des disciplines ci-après:analyse de fabrication mécanique, citoyenneté et droits de l’homme, construction mécanique, économie générale, éducation physique et sportive, électronique-électrotechnique, études islamiques, français, géographie, histoire, mathématiques, philosophie, sciences de la vie et de la terre, sciences physiques et techniques comptables.

Pour être candidat au Concours général, l’élève doit avoir une moyenne générale semestrielle au moins égale à 12/20 et une moyenne de 14/20, au moins, dans la discipline choisie.

Il est important de noter quel’arrêté n° 003735 du 20 février 2018 précise les seuils d’attribution des différentes distinctions au Concours général, de la manière suivante :

· 1er Prix : note requise supérieure ou égale à 16 sur 20 ;

· 2ème Prix : note requise supérieure ou égale à 15 sur 20 ;

· 3ème Prix : note requise supérieure ou égale à 14 sur 20 ;

· 1er Accessit : note requise supérieure ou égale à 13 sur 20 ;

· 2ème Accessit : note requise supérieure ou égale à 12 sur 20.

En outre, cet arrêté stipule en son article 17 que: « Compte tenu de l’hétérogénéité de la situation des établissements, il n’est procédé à aucun classement entre eux ».

Cette année, la délibération a eu lieu le Mardi 15 juin2021à la salle de réunion de l’Office du Baccalauréat de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le Directeur de l’Office du Baccalauréat et ses collaborateurs, la Doyenne de l’IGEF, les présidents des commissions nationales de chaque discipline et les représentants de la Direction de l’Enseignement moyen secondaire général (DEMSG) étaient présents à cette rencontre.

II- Les résultats du Concoursgénéral, Edition 2021

L’édition 2021 du Concours général sénégalais s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’organisation a été satisfaisante.

Les sujets ont été, dans l’ensemble, d’un niveau d’exigence conforme aux épreuves habituelles du Concours général.

a.La participation

Cette année, le nombre de candidats inscrits est de 2132(Public et privé) contre 2136 en 2019, soit seulement04 candidats en moins.

Les candidats sont ainsi répartis :

· 1063 inscrits en Première dont 598 filles et 465 garçons (Public et Privé)

· 1069 inscrits en Terminale dont 534 filles et 535 garçons. (Public et Privé).

b. Résultats après délibération générale

Au terme des délibérations du jury présidé par la Doyenne de l’Inspection générale de l’Éducation et de la Formation (IGEF), les résultats m’ont été communiqués en tant que Ministre de l’Éducation nationale.

L’examen des résultats du concours général permet de dégager les statistiques générales ci-après.

Ø Au titre des distinctions : nous avons au total enregistré 107 distinctions dont 55 prix et 52 accessits.

En fonction des niveaux on note :

ü 63 distinctions en première ;

ü 44 en terminale.

Par rapport au statut, les distinctions se répartissent comme suit :

ü en première : 50 pour le Public et 13 pour le Privé ;

ü en terminale : 30 pour le Public et 14 pour le Privé.

Selon le sexe :

ü les filles ont totalisé54 distinctions dont 26 prix et 28 accessits ;

ü lesgarçons ont eu 53 distinctions dont 29 prix et 24 accessits.

On remarque que les filles ont obtenu 50,46% des 107 distinctions.

Ø Concernant les lauréats : ils sont au nombre de 96 dont 47 filles et 49 garçons.

Par niveau, on compte :

ü 54 lauréats en première dont 34 filles et 20 garçons ;

ü 42 lauréats en terminale, dont 29 garçons et 13 filles.

En fonction du statut les lauréats se répartissent comme suit :

ü en première : 41 dans le public et 13 dans le privé ;

ü en terminale : 28 dans le public et 14 dans le privé.

On peut ensemble constater que les élèves des séries scientifiques (51 lauréats) et particulièrement ceux de la série S1 (34 lauréats sur les 51), ont encore, cette année, remporté la plupart des distinctions y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en première qu’en terminale.

Ø Classement des lauréats :

En application de l’instruction générale sur les critères de classement au Concours général no 00001491 MEN/DEMSG/ATC.dt,datant du 03 avril 2019, les meilleurs élèves de l’édition 2021 sont :

- en classe de première :

-

N° d'ordre PRÉNOMS & NOM Série ÉTABLISSEMENTS DISTINCTIONS Pondération POINTS 1ère Ndèye Awa sarr S2 Maison d’éducation Mariama Ba 1er Prix Allemand 17 34 1er Prix Anglais 17 2ème Khadidiatou Coulibaly S1 Maison d’éducation Mariama Ba 1er Prix Version grecque 17 30 2ème Prix Mathématiques 9 1er Accessit Version latine 4

- en classe de terminale :

N° d'ordre PRÉNOMS ET NOM Série ÉTABLISSEMENTS DISTINCTIONS Pondération POINTS 1ère Fatimata Diop S1 Lycée scientifique d’excellence de Diourbel 1er Prix citoyenneté droit de l’homme 17 19 2ème Accessit Mathématiques 2

Ø Meilleure élève du Concours général :

Mlle Ndèye Awa Sarr, élève en classe de Première S2 à la Maison d’éducation Mariama Ba.

Ø Élève le plus polyvalent du Concours général :

Mlle Khadidiatou Coulibaly élève en classe de première S1 à la Maison d’éducation Mariama Ba.

III- La cérémonie solennelle de remise des prix

Elle est prévue le Jeudi 19 Août 2021 au Grand Théâtre national, sous la présidence effective de son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République.

Le parrain de l’édition 2021 est le Pr Souleymane NIANG, ancien recteur et ancien Président de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS).

Le discours d’usage portera sur le thème : « Pédagogies innovantes à l’École dans le contexte de COVID 19 : l’apport du numérique pour les enseignements apprentissages de qualité ».Il sera prononcé par Madame Dieynaba Diouf, Professeur de Lettres modernes à la Maison d’Éducation Mariama BA de Gorée.

Seront présents à cette rencontre de l’excellence, les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale, du Conseil économique, social et environnemental, du haut Conseil des collectivités territoriales, les autorités civiles et militaires, le Corps diplomatique présent dans notre pays, les partenaires de l’École et la communauté éducative.

Toutes les dispositions sont prises pour assurer une réussite totale à cette prestigieuse la cérémonie.

Je vous remercie de votre aimable attention.