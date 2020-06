Coordination du Mouvement régional des jeunes de l’AFP

Le bureau de la coordination du Mouvement régional des jeunes de l’AFP s’est réuni ce samedi 20 Juin 2020, à Thiès.





Cette réunion, organisée dans le cadre de la célébration de l’appel du 16 juin 1999, était l’occasion pour les jeunes de l’AFP de la région de Thiès de revisiter le message de Moustapha Niasse du 16 juin et d’échanger sur la situation politique nationale.





Les jeunes de l’Alliance des Forces de Progrès de la région de Thiès se félicitent de la clairvoyance du Secrétaire général Moustapha NIASSE, Président de l’Assemblée nationale, qui le 16 juin 1999 avait, après avoir observé et analysé la situation du Sénégal dans un élan d’altruisme et de générosité, appelé les sénégalaises et sénégalais de tous bords, de toutes confessions et de tout âge à s’engager autour d’une alliance pour apporter les changements dont le Sénégal avait besoin.





Cet appel qui retentit encore dans la tête et le cœur des sénégalaises et des sénégalais avait fini de redonner l’espoir à tout un peuple.





Il a sans nul doute contribué à la réalisation de la première alternance démocratique au Sénégal, et de la deuxième. Il est plus que jamais actuel au moment ou notre pays et le monde entier, traversent un moment de questionnement sans précédent qui appelle à l’union des cœurs et des esprits

21 ans après, les jeunes de l’AFP continuent de s’abreuver de la source intarissable de cet appel.





Appréciant l’engagement patriotique du Secrétaire général Moustapha Niasse, les jeunes de la région de Thiès, expriment leur fierté au SG de l’AFP qui, au prix d’énormes sacrifices a tenu haut le flambeau de l’AFP avec une pédagogie de Maitre.





Les jeunes de Thiès tiennent à lui rendre un vibrant hommage.





En outre, les jeunes de l’AFP de la région de Thiès réitèrent leurs remerciements et leurs félicitations au coordonnateur régional de l’AFP à Thiès, en l’occurrence le Maire de Diass, Aliou Samba CISS qui n’a ménagé aucun effort pour le rayonnement de l’AFP.





Dans le même sens, ils félicitent le Ministre Alioune Sarr, Maire de NottoDiobass et par ailleurs, responsable départemental de l’AFP à Thiès pour les efforts inlassables qu’il ne cesse de déployer au niveau de la région et sur toute l’étendue du territoire national au profit des jeunes du parti.





Les jeunes de l’AFP tiennent par ailleurs, à magnifier le travail qu’il accomplit avec brio, compétences et droiture depuis plus de 7 ans dans le gouvernement du Sénégal sous le leadership du Président de la République MackySall.





Ses résultats au ministère du commerce, dans plusieurs domaines, ont marqué les esprits de nos concitoyens, que ce soit sur la stabilisation des prix des denrées de première nécessité, la baisse des prix du carburant, des loyers, du fer à béton, la maitrise de la commercialisation de la production locale comme de l’oignon, de la pomme de terre, de l’arachide, entre autres.





Tous les acteurs de l’anacarde le remercient pour les décisions courageuses prises et mises en œuvre pour un accompagnement de cette filière qui, aujourd’hui, connait un développement extraordinaire dans le domaine des exportations.





De même, ses résultats au niveau du ministère du Tourisme et des transports aériens sont tout aussi probants.





Enfin, les jeunes de l’AFP remercient et félicitent l’ensemble des militants qui, depuis leur adhésion au parti n’ont jamais été pris à défaut, ni dans leur engagement par rapport aux valeurs et idéaux du parti, ni dans le respect qu’ils vouent au SG et aux structures du parti.

En ce moment de célébration, les jeunes rappellent que l’AFP, durant ses 21 années d’existence a connu des trahisons et des profanations, par des forces encore tapies dans l’ombre, guettant la moindre occasion pour fomenter des coups. Mais c’est peine perdu, car ils sont attendus de pied ferme par des jeunes déterminés à défendre leur parti et leurs leaders.





Pour exemple, cette semaine, des responsables fantômes de l’AFP au niveau de la commune de Thiès ont tenté, par l’intermédiaires de leurs sbires d’entacher le travail politique accompli par les militants et les militantes depuis plusieurs années.





Des réponses à la mesure de leur forfait leur seront apportées le moment venu par la jeunesse thiessoise de l’AFP, conformément aux textes du parti.

L’AFP demeure un parti de valeurs et de vertus, encré dans la coalition BBY, mobilisé derrière le Secrétaire général Moustapha Niasse, avec des jeunes plus que jamais déterminés à raviver encore la flamme de l’espoir allumée le 16 JUIN 1999 et à travailler pour l’émergence socioéconomique du Sénégal, au bénéfice exclusif des populations.





Fait à Thies, ce 20 juin 2020





Pour les jeunes de la région :





-Bathie CISS, Secrétaire général des jeunes du département de Thiès





-Alpha Mbengue, responsable des jeunes du département de Tivaouane





-Cheikh DIOUF, responsable des jeunes du département de Mbour