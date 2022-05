Crédit Mutuel du Sénégal : Avis d'Appels d'Offres

L’Union des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (UCCMS) lance un appel d’offre ouvert pour procéder à l’acquisition de matériel informatique dans le but de renouveler son parc informatique. Cet appel d’offre est décomposé en 04 Lots :

Lot 1 : 135 Mini projecteurs

Lot 2 : 598 Ordinateurs de bureau

Lot 3: 87 Ordinateurs Portables

Lot 4 : 300 Tablettes

Pour y participer les soumissionnaires doivent respecter les exigences de qualification suivantes :

§ Fournir un quitus délivré par les services impôts et domaines, l’IPRES et la Caisse de sécurité.

§ La réalisation durant les trois dernières années au moins d’un marché de même nature, en fournissant le certificat de service, accompagné d’une copie du contrat signé.

Les candidats éligibles et intéressés peuvent retirer le cahier des charges au Secrétariat de la Direction Générale de l’UCCMS sise au Point E rue de Fatick PE-17 du 05 au 12 mai 2022 de 08 HRS 30 à 17 HRS sur présentation d’un reçu de versement d’un montant de cent mille (100.000) francs non remboursable. Les offres devront être déposées sous plis fermés au plus tard le 19 Mai 2022.

Les équipements devront être livrés dans un délai de deux (01) mois après notification. sauf exception dont le justificatif dépend de contraintes techniques non surmontables. Dans ce cas le délai pourra être renégocié entre les deux parties.