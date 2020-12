DÉMENTI DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

DÉMENTI DU MINISTÈRE DE L

Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération



Des informations d'acteurs culturels reprises ce samedi par le site Azactu font état de l'organisation d'un gala par le ministre Amadou HOTT malgré les mesures de restrictions.Ces informations sont totalement erronées.Le ministre Amadou HOTT n'a ni organisé, ni présidé un gala.L'événement mentionné est la 3e édition des Financial AFRIK Awards organisé par Financial Afrik, et M. HOTT n'y a été que dans la matinée du jeudi 17 décembre, pour prononcer le discours d'ouverture des panels de réflexion sur le thème de la quatrième révolution industrielle.Sa présence au Musée des Civilisations n'a pas dépassé un tour d'horloge.