Deuxième Édition Concours de Technologie pour les Jeunes

A vos marques! Deuxième édition du Concours de technologie pour les jeunes





Thème : « Promouvoir le Génie Technologique des Jeunes pour Booster l’Agrobusiness »





Les inscriptions sont prolongées d’une semaine jusqu’au 14 Avril





Le programme de Développement Economique Communautaire (DEC) du Corps de la Paix Sénégal, dans le cadre de son Initiative the Sécurité Alimentaire financé par l’USAID, a choisi l'accès aux technologies appropriées comme l'une de ses contributions au développement du secteur de l’agrobusiness au Sénégal. Suite à la première édition du concours organisé en 2019 et qui a connu un succès, la deuxième édition a été lancée officiellement le jeudi 17 mars 2022 en partenariat avec l’USAID, l’ADEPME, l’UNCM, l’ANPEJ, l’ASPIT, la DER, la DFPT, WINROCK INTERNATIONAL, ONG CONCEPT, GIZ, l’ONFP, l’ITA, et USAID/NAAFORE WARSAJI.





• Vous avez entre 18 et 40 ans ? C’est l’occasion de montrer que la jeunesse peut porter le devenir du Sénégal.

• Vous aimez la technologie ? Vous avez l’opportunité de montrer qu’elle peut efficacement contribuer au progrès d’une agriculture nationale créatrice de richesses et d’emplois décents.

• Vous avez une création technologique pour l’agrobusiness à l’état d’idée ou en prototype ? C’est votre moment pour prouver au Sénégal, en particulier, aux producteurs agricoles qu’ils peuvent compter sur votre génie.





Des jeunes comme vous ont osé et mis en place des semoirs plus efficaces. D’autres ont créé des dispositifs d’arrosage efficients et efficaces en combinant les technologies agricoles et l’informatique. Et d’autres des machines pour une industrie de transformation des produits locaux plus compétitive.





Vous pouvez faire comme ou mieux qu’eux en participant ou faisant participer à la deuxième édition du concours de technologie pour les jeunes.





Les candidatures sont reçues entre le 17 Mars et le 14 Avril 2022





Composition du dossier : Une fiche de candidature; Une Fiche technique de l’invention/innovation ;tout autre document pouvant appuyer la candidature (brevet, distinction, plan, dessin, photos, vidéos etc.).





Pour télécharger les fiches de candidatures et obtenir plus d’informations veuillez consulter le

Ou encore : https://anpej.sn/appel-a-candidature/





Dépôt par E-mail : <159> [email protected]

Dépôt en ligne : docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOARBQzOLNHzWnQwjdY7IXzhYzm_-06RDNyfTek_v7pwRPmA/viewform?usp=sf_link

Dépôt Physique : Antenne ANPEJ ; Siege des Chambres de Métiers ; Corps de la Paix et ADEPME





Un webinaire d’informations sur le concours a été organisé le 30 Mars





Vous pouvez voir la vidéo de l’enregistrement à partir du lien suivant