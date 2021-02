DISCOURS DE MADAME LE MINISTRE DE LA MICROFINANCE ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE A L’OCCASION DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME DE PROMOTION DE LA MICROFINANCE ISLAMIQUE AU SENEGAL

Il est vrai que les produits de la finance islamique sont utilisés dans la zone UEMOA depuis 1983, mais de façon relativement marginale.

C’est seulement à partir de 2012, avec la signature du protocoleentre la BCEAO et la BID et qui s'est traduit par l'aménagement d'un cadre juridique plus propice, que la finance islamique a amorcé un nouvel élan de développement dans notre zone.

Sur ce registre, les Etats ont posé d'importants jalons avec le lancement des premières opérations de Sukuk du Sénégal en 2014 et de la Côte-d’Ivoire en 2015.

Le marché de l'intermédiation financière n'est pas demeuré en reste avec l'ouverture d'institutions ou de guichets spécialisés dans ce domaine.

Du côté de la demande, les besoins de financement de l'économie apparaissent importants particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et du tourisme, comme en attestent les résultats de l’Enquête sur l’Inclusion Financière du Sénégal (EIFS) 2015.

Ces statistiques font ressortir aussi un taux d’exclusion financière touchant une proportion élevée de femmes, de jeunes et de très petites entreprises.

Le contexte semble donc favorable au développement de la microfinance islamique au Sénégal.

C’est donc pour lutter contre le chômage et l’exclusion sociale, et conscients de ces enjeux que l’Etat du Sénégal et la BID ont procédé à la signature d’un accord de financement pour la mise en œuvre du Programme de Développement de la Microfinance islamique au Sénégal.

Aussi, voudrai-je saisir cette occasion pour magnifier la coopération fructueuse entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque Islamique de Développement et dont l’aboutissement a été la mise en place de cet ambitieux programme dont le financement s’élève à 47,6 milliards de FCFA et réparti comme suit :