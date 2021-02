DP World Dakar augmente sa capacité de manutention avec l'arrivée de nouveaux Portiques de Quai

À propos de DP World

Nous sommes le principal fournisseur de solutions logistiques intelligentes, permettant la circulation des échanges à travers le monde. Notre gamme complète de produits et de services couvre tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement intégrée - des terminaux maritimes et intérieurs aux services maritimes et aux parcs industriels, ainsi que des solutions client axées sur la technologie.

Nous fournissons ces services à travers un réseau mondial interconnecté de 127 unités commerciales dans 51 pays sur sept continents, avec une présence significative à la fois sur les marchés à forte croissance et matures. Partout où nous opérons, nous intégrons la durabilité et la citoyenneté d'entreprise responsable dans nos activités, en nous efforçant d'apporter une contribution positive aux économies et aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

Notre équipe dévouée, diversifiée et professionnelle de plus de 56 000 employés dans 134 pays s'est engagée à offrir une valeur inégalée à nos clients et partenaires. Pour ce faire, nous nous concentrons sur des relations mutuellement avantageuses - avec les gouvernements, les chargeurs, les commerçants et d'autres parties prenantes tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale - des relations fondées sur une base de confiance mutuelle et de partenariat durable.

Nous pensons à l'avance, anticipons les changements et déployons des technologies de pointe pour créer les solutions commerciales les plus intelligentes, les plus efficaces et les plus innovantes, tout en garantissant un impact positif et durable sur les économies, les sociétés et notre planète.