Enseignement supérieur : Les enseignants vacataires des universités félicitent le ministre Abdourahmane Diouf

Dans un communiqué, les enseignants vacataires des universités publiques du Sénégal, regroupés dans le cadre unitaire des collectifs de vacataires du supérieur, félicitent le ministre de l'Enseignement suppérieur, Abdourahmane Diouf, "pour sa volonté manifeste de régler les problèmes inhérents aux universités publiques". Ils lui témoignent également leur soutien. Voici leur communiqué.



"A l’issue du séminaire tenu à Saly dans la période du 31 mai au 2 juin 2024, le cadre unitaire des collectifs de vacataires du supérieur regroupant l’ensemble des enseignants vacataires des universités publiques du Sénégal, tient à informer l'opinion publique sénégalaise de sa satisfaction à l’endroit du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour sa volonté manifeste de régler les problèmes inhérents aux universités publiques sénégalaises.



Nous, les vacataires des universités publiques du Sénégal, tenons également à témoigner au ministère de tout notre soutien dans sa démarche de vouloir stabiliser définitivement le calendrier universitaire. Nous soutenons également toutes les autorités universitaires qui ont cette posture. Ce séminaire qui a vu la participation de toutes les parties prenantes des universités publiques et privées nous a permis de nous exprimer sur la question. Nous nous réjouissons des fortes recommandations issues des discussions des divers ateliers, dont un recrutement massif de 1 500 enseignants chercheurs dès l’année 2024-2025 et un recrutement étalé dans le cadre d’un plan de renforcement du PER pour répondre progressivement aux normes standards de l’UNESCO. Ce recrutement permettra non seulement de rattraper les années en

chevauchement, mais aussi de régler définitivement le calendrier universitaire.



Par conséquent, nous exhortons toutes les parties prenantes de l’enseignement supérieur à bien vouloir s’unir autour de l’essentiel pour une université de référence articulée autour des valeurs de patriotisme, d'équité et surtout de justice sociale, gage d'un développement durable".