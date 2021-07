Formalités d’Enlèvement en Ligne à DP World Dakar et lancement de l’Application DPWorld Pay

Formalités d’Enlèvement en Ligne à DP World Dakar et lancement de l’Application DPWorld Pay





*Scannez le QR Code et téléchargez DPWORLD Pay sur Play Store









Dakar, Senegal – 26 Juillet 2021 - L’arrivée de la troisième vague du COVID-19 au Sénégal et le nombre record de cas enregistrés quotidiennement reconfirme l’obligation de respect des gestes barrières, en plus de la vaccination, seuls moyens actuellement reconnus pour lutter contre la propagation du Coronavirus.





Dans son ambition d’offrir un parcours et une expérience unique à ses clients, DP World Dakar a déployé depuis plusieurs mois déjà de nouvelles solutions digitalisées pour plus de simplification, de célérité et de confort dans les formalités de facturation et de paiement, et les opérations d’enlèvement de marchandises à l’import.





L’Application DPWorld Pay via la plateforme en ligne (https://payment.dpworld.sn) ou l’application Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpworld.dakar.mobile.payment), permet aujourd’hui de procéder aux formalités suivantes sans présence physique à nos Guichets et sans l’intervention de nos agents :





Générer une facture proforma

Générer une facture définitive après obtention des BAE Douane et BAD Compagnie

Procéder à un règlement en ligne via nos partenaires de paiement que sont :





ATPS : pour des paiements cash



YUP : pour ceux qui ont l’application YUP



Paydunya pour effectuer des transactions via VISA, MASTERCARD, ORANGE MONEY, WAVE, FREE MONEY, …



ORBUS Payment



Société Générale Sénégal



Banque Atlantique





Générer un « Delivery Order DPWORLD » en ligne





Depuis plusieurs semaines, beaucoup de clients profitent de la plateforme en ligne de DP WORLD pour effectuer l’intégralité de leurs formalités à l’import, sans se déplacer dans nos locaux de la Facturation. Ceci constitue un gain de temps énorme et aussi un rempart majeur dans notre lutte commune contre la propagation de la Covid19.





Ces solutions digitales viennent renforcer davantage la capacité de DP World Dakar à offrir des services de haute qualité au-delà des attentes de ses clients.





DP World Dakar invite les clients importateurs ou leurs représentants à s’approprier ces technologies numériques et en faire un usage permanent en s’enrôlant à tout moment sur le site : https://inscription.dpworld.sn. Ensemble nous contribuerons ainsi activement à freiner la propagation du virus et à sauver des vies.





Le parcours client est expliqué à travers les liens des vidéos ci-après : https://payment.dpworld.sn/Video/HD/French.mp4 et https://payment.dpworld.sn/Video/HD/Wolof.mp4









Par ailleurs, nos équipes IT (Informatique) s’activent à faire profiter dans un futur proche au reste de nos clients d’autres services digitalisés tels que les formalités à l’export, les prises de rendez-vous en ligne, les livraisons de conteneurs via des portails d’accès automatisés, etc.