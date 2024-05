Franc CFA : Ces billets de banque n'auront plus aucune valeur en Afrique centrale, dès juin 2024

Dans une note d’information datant du 25 avril 2024 et publiée récemment, le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui, informe le public que les billets de 1992 ne vont plus valoir leur pesant d'or dès le 1er juin 2024.





« Conformément à la décision du Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale lors de sa session du 7 novembre 2022, les billets de la gamme BEAC type 1992 ne seront plus échangeables aux guichets de la BEAC à compter du 1er juin 2024 », informe la note de l’institution financière.





Le gouverneur invite les détenteurs de ces billets à se présenter aux guichets de la BEAC avant le 1er juin 2024





Elle précise que ces billets ont été démonétisés et privés du cours légal et du pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire de la communauté depuis le 1er mars 2023.