FREE MONEY libère l’Inclusion Financière au Sénégal en laçant une Innovation Révolutionnaire : La carte FREE MONEY MASTERCARD

Ce mardi 13 juillet fera date dans l’histoire de l'inclusion financière au Sénégal avec le lancement par Free de la carte Free Money Mastercard. Ce service est une première et une innovation capitale sur le marché sénégalais: Plus besoin d’avoir un compte en banque pour avoir une carte bancaire, il suffit désormais d’avoir un kalpé Free Money pour avoir une carte Free Money Mastercard.





Désormais avec Free Money tout le monde peut devenir un Xale Carte Gab !





La carte Free Money Mastercard permet à tous les sénégalais de bénéficier des avantages d’une carte internationale directement reliée à leur Kalpe mobile: Achats et paiements sécurisés sur tous les sites internet (Amazon, Netflix, Deezer, Awalebiz, etc.), retrait d’argent dans tous les GAB 24h/24 au Sénégal et dans le monde, achats en magasin au Sénégal et dans plus de 210 pays.

En facilitant la vie quotidienne mais aussi les voyages, ce service libère l’inclusion financière des sénégalais et notamment des petits entrepreneurs pour qui le secteur bancaire demeure parfois inaccessible. Pour les professionnels en effet, avoir une carte Free Money Mastercard, c'est la possibilité de se fournir en marchandises ou matières premières partout dans le monde simplement.





Free Money démocratise l’usage de la carte de paiement et de retrait





Le parcours client très simple et sans barrière est facilement accessible à tous. Après avoir ouvert un kalpé Free Money, il suffit de se rendre dans une agence Free pour obtenir une carte Free Money Mastercard et bénéficier de l’innovation qui libère tous les kalpés. Il est possible aussi d’obtenir une carte virtuelle directement sur son mobile via notre application MyFree ouau #150#.





Un portefeuille intelligent, une technologie de pointe pour bouleverser le marché du paiement mobile au Sénégal





Selon Mahublo Virgile TOFFODJI, Administrateur Général de Mobile Cash SA, « Free Money offre une flexibilité et une modernité dans la mise en place des produits monétiques ouvrant un univers de possibilités inouïes à l’ensemble des sénégalais. Aujourd'hui nous sommes plusieurs millions à pouvoir disposer d'une carte Free Money Mastercard, sans obligation d'avoir un compte bancaire, simplement grâce à notre Kalpé Free Money».





Et M Mamadou Mbengue, Directeur Général de Free Sénégal, annonce d’autres innovations révolutionnaires !





« Si quelque chose de positif existe, il faut que tout le monde puisse en profiter. C’est l'état d’esprit de Free. Free est une marque rebelle qui bouscule les marchés pour libérer le consommateur avec ses services, ses prix bas et surtout ses innovations. Pourquoi se contenter de vous offrir quelques fonctionnalités basiques du mobile money quand on peut aller beaucoup plus loin ! Avec la carte Free Money Mastercard, Free Money frappe fort aujourd’hui pour faciliter l’inclusion financière de tous les sénégalais et ce n’est qu’un début. Car, d’autres innovations révolutionnaires sont prêtes et seront lancées très rapidement ».





A propos de Free Money





Free Money, la solution de mobile money de Free au Sénégal, est une marque de Mobile Cash S.A ("MCSA").

Mobile Cash S.A est une société d’émission de monnaie électronique (EME). Elle a obtenu sa licence d’Emetteur de Monnaie Electronique auprès de la BCEAO suite à la décision du 13 février 2014, sous le numéro «EME.SN 005/2013».

Free Money offre des solutions d’envoi et de réception d’argent, de paiement de factures et marchands, de paiements et de collectes en masse mais aussi d’achat de forfaits et de crédit téléphoniques en tapant le #150# ou via notre application MyFree.

Free Money se positionne en « Game Changer » dans le marché sénégalais du mobile money en proposant à sa clientèle des solutions innovantes et facilitatrices ainsi qu’une expérience digitale unique, pratique mais surtout sécurisée.

Grâce à sa plateforme technique qui est la meilleure en Afrique de l’Ouest en termes de respect des normes internationales et de robustesse, Free Money garantit une disponibilité continue et un service de support technique de qualité.

Nos conseillers et experts sont à votre écoute 24h/24h et 7j/7jau 201 123.





Plus d’informations sur : www.free.sn/free-money