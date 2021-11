FREE PERMET AUX ÉTUDIANTS DE PASSER AU NIVEAU SUPÉRIEUR

Ce lundi 22 novembre, dans la salle des banquets du rectorat, a eu lieu la cérémonie officielle de signature du partenariat entre Free et l’Université Cheikh Anta Diop par Mamadou Mbengue, Directeur Général de Free et le professeur Ahmadou Aly MBAYE, Recteur de l’UCAD.

Par ce partenariat, FREE au Sénégal réaffirme son engagement à démocratiser les nouvelles technologies pour que tous puissent en tirer le meilleur :





parce que rendre les meilleures innovations accessibles à tous fait partie de sa mission. Cette initiative est destinée ainsi à valoriser la technologie, dans un objectif précis :





assimiler des connaissances, partager des savoirs et développer des savoir-faire. FREE au Sénégal, en partenariat avec l’UCAD et Konnectek, lance à destination des étudiants de l’UCAD une offre spéciale pour leur

permettre d’apprendre plus facilement :





grâce à ce partenariat, tout étudiant qui le désire pourra acheter une tablette aux normes de l’UCAD, avec un forfait spécial étudiants à 3 000 F/mois (5Go d’internet, 200 minutes d’appel, 200 SMS) !





D’une manière plus générale, FREE montre par ce programme sa volonté toujours solide de faire bouger les lignes, et d’utiliser toutes les innovations comme des leviers d’épanouissement à la fois personnel et intellectuel.



Depuis ses débuts, FREE au Sénégal n’a jamais cessé d’innover, d’explorer, de challenger les standards et de démocratiser les communications : que ce soit à travers les services classiques de la téléphonie mobile, l’accès au web, ou les services de transfert qu’offre FREE Money, chaque pas que l’entreprise fait va dans la direction de l’intérêt commun, de l’émancipation et de l’accomplissement de soi.







C’est dans cet esprit que FREE au Sénégal, en partenariat avec Konnectek et l’UCAD, a lancé cette initiative spéciale destinée à servir l’exercice de la connaissance et la transmission des savoirs.





Grâce à Free Business, les étudiants peuvent passer au niveau supérieur !





Free est un opérateur global de Téléphonie mobile au Sénégal. Il compte aujourd’hui plus de 5 millions de clients qui utilisent tous les jours ses services mobiles, internet et financiers. Depuis le lancement de sa 4G+,

Free au Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays.

Free au Sénégal c’est aussi une nouvelle expérience client et de nouvelles offres qui vont transformer notre marché et surtout changer la vie des sénégalaises et des sénégalais.

Free au Sénégal s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Free, elle est présente sur le marché avec Free Business pour le monde professionnel, et Free Money pour les services financiers mobiles.

Free au Sénégal est une marque audacieuse qui n’a pas peur d’imaginer ce que les autres pensent impossible, une marque innovante qui propose toujours le meilleur du numérique de manière simple et accessible à tous ses clients.