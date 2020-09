Gestion intégrée des déchets : Le financement déjà acquis

Dans le cadre de la mise en œuvre progressive du Programme National de Gestion des Déchets Solides (PNGD), le Gouvernement du Sénégal avec l’appui des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, Agence Française de Développement, Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement, Banque Européenne d’investissement ) a initié le Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie des Déchets (PROMOGED) dont la mise en œuvre est assurée par l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets (UCG).Le PROMOGED permettra de renforcer la gouvernance de la gestion des déchets solides au Sénégal et d’améliorer ses services dans les villes bénéficiaires situées dans les agglomérations des Pôles de Dakar (région de Dakar), Nord (région de Saint-Louis et Matam), Thiès (Départements de Thiès, Tivaouane et Mbour) et Casamance (Régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).Il aura des impacts multiples à travers la réalisation de plus de 150 infrastructures modernes de gestion des déchets solides, l’amélioration du cadre de vie de plus de 6 000 000 de personnes soit 43% de la population du Sénégal, la création de plus de 3000 emplois décents et le renforcement de capacités de plus de 5000 acteurs dans les villes bénéficiaires.Le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique (MULHP) informe les autorités déconcentrées (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet), les autorités décentralisées (Maire), les autorités religieuses et coutumières, les populations et tous les acteurs évoluant dans le secteur des déchets que le financement de la Banque Mondiale dans le cadre du PROMOGED est effectif depuis le 31 Aout 2020.