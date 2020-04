GROUPEMENT DES ARMATEURS ET INDUSTRIELS DE LA PÊCHE AU SENEGAL (GAIPES)

1) Nombre record de demandes de promesses de licence :

2) L’Etat des ressources



3) Commission d’enquête sur les licences attribuées en 2018/2019

« Chalutier de pêche démersale profonde option poisson et céphalopode ».



4) Saisine de l’OFNAC :



5) Sénégalisation rapide et fictive des navires chinois :