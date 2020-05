Initiative pour l'annulation de la dette africaine (IADA)

COMMUNIQUE





Depuis plus de deux décennies, diverses forces syndicales, économiques, civiles et politiques du Sénégal, de l'Afrique et du monde se mobilisent pour exiger l'annulation de la dette publique extérieure de l'Afrique.





Face à la pandémie du Covid-19 et à la suite de l'appel lancé par le Président Macky Sall pour une annulation totale de cette dette, des échanges approfondis ont eu lieu entre différents groupes d'acteurs, en vue de faire converger leurs initiatives.





C'est ainsi que plusieurs organisations syndicales, politiques, du secteur privé et des ONG, ainsi que des personnalités de divers horizons, ont décidé de lancer une initiative commune, fédératrice, pour mobiliser le maximum de forces au Sénégal, en Afrique et dans le monde.





L'objectif de cette Initiative pour l'Annulation de la Dette Africaine (IADA) est de développer les actions d'envergure nécessaires, par-dessus les clivages partisans, en vue d'obtenir la satisfaction de cette exigence de justice et d'humanité.





Afin de démarrer leurs activités, les groupes d'acteurs ont désigné leurs représentants pour constituer un Comité d'initiative. Ce comité, qui reste ouvert à toutes les autres forces intéressées, a tenu sa première réunion par vidéoconférence ce jeudi 21 mai 2020.





Dans les prochains jours, les parties prenantes procèderont au lancement officiel de l'IADA.





De même, le comité rendra public un Appel à soumettre à la signature de tous les patriotes africains et de tous les citoyens du monde.





Le comité d'initiative a également retenu l'élaboration d'un plan d'action ayant pour objet d'organiser une puissante mobilisation nationale, africaine et internationale.





Dès que les conditions en seront réunies, une grande conférence panafricaine et internationale pour l'annulation totale de la dette africaine sera organisée à Dakar.









Dakar, le 21 mai 2020





Les signataires