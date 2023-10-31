Kédougou : Mamadou Saliou Sow effectue une tournée du 3 au 6 novembre, plusieurs inaugurations prévues

Le ministre Mamadou Saliou Sow effectue une tournée d’inaugurations du 3 au 6 novembre dans la région de Kédougou. Le Président du Conseil départemental de Kédougou a se rendra à à Kédougou, Dimboli, Fongolimbi, Bandafassi, Dindéfélo, Ninéfésha, et Tomboronkoto. Seneweb vous propose le programme complet de cette tournée
Programme de la tournée
03/11/2023 (Dimboli et Fongolimbi)
- LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRCUTION D’UN ABRIS ACCOMPNANT MALADES A L’HOPITAL REGIONAL DE KEDOUGOU PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU AVEC LE FONDS D'INVESTISSEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIETE PMC
- LANCEMENT DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE A POMPE SOLAIRE A NIANGUIMOLI (FONGOLIMBI) PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU AVEC LE FONDS D'INVESTISSEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIETE PMC
- REPARATION DU FORAGE DE TOUMANIA PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU
- INAUGURATION DE LA MAISON COMMUNAUTAIRE DE DIMBOLI REHABILITEE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU AVEC LE FINANCEMENT DU FONDS D'INVESTISSEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIETE PMC
- LANCEMENT DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE A POMPE SOLAIRE A SINTHIOU MAMOUDOU (DIMBOLI) PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU
04/11/2023 (Bandafassi et Dindéfélo)
- ECHANGE AVEC LES HABITANTS DE SYLLACOUNDA A PROPOS DE LA REALISATION DU PONT DONT LE DOSSIER EST EN COURS DE MONTAGE
- PASSAGE AU LYCEE DE SAMECOUTA POUR VOIR LES TRAVAUX D’INSTALLATION ELECTRIQUE CONFIES AUX ETUDIANTS EN ELECTRICITE DU LYCEE TECHNIQUE
- THIABEDJI REMISE DE MOULINS
- AMENAGEMENT D’UN PERIMETRE MARAICHER A THIABEKARE (DINDEFELO) PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU AVEC LE FINANCEMENT DU FONDS D’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE
- LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FOYER DES JEUNES AVEC MUR DE CLOTURE A DINDEFELO PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU AVEC LE FONDS D'INVESTISSEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIETE PMC
05/11/2023 (Ninéfécha et Tomboronkoto)
- AMENAGEMENT D’UN PERIMETRE MARAICHER A NINEFECHA PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU AVEC LE FINANCEMENT DU FONDS D’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE
- INAUGURATION DES DEUX SALLES DE CLASSE CONSTRUITES ET EQUIPEES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU AU COLLÈGE DE THIOKOYE AVEC LE FINANCEMENT DU FONDS D’INVESTISSEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIÉTÉ PMC
- INAUGURATION D’UN FORAGE A POMPE SOLAIRE A NIAPOUAR (NINEFECHA) PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU
- VISITE DE CHANTIER DES SALLES DE CLASSE EN CONTRUCTION AU LYCEE DE MAKO
- VISITE DU NOUVEAU POSTE DE SANTE DE BANTAKO EN VUE DE SON INAUGURATION AU MOIS DE DECEMBRE
06/11/2023 (Kédougou)
- INAUGURATION DU COLLÈGE ANNEXE BAKARY DANSOKHO APRES REHABILITATION PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE KÉDOUGOU AVEC LE FINANCEMENT DU FONDS D'INVESTISSEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIETE PMC
- LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET MUR DE CLOTURE AU COLLEGE ANNEXE BAKARY DANSOKHO
- INAUGURATION DU BLOC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE APRES REHABILITATION PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE KÉDOUGOU AVEC LE FINANCEMENT DU FONDS D'INVESTISSEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIETE PMC
- INAUGURATION D’UN LOGEMENT POUR LE PERSONNEL DE SANTE AU DISTRICT SANITAIRE DE KEDOUGOU CONSTRUIT PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE KEDOUGOU
- LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE LABBO AU LYCEE COMMUNE 1 PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE KÉDOUGOU AVEC LE FINANCEMENT DU FONDS D'INVESTISSEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIETE PMC
- REMISE D’ŒUVRES AU PROGRAMME DE FRANÇAIS EN VUE DE PROMOUVOIR LA LECTURE AVEC LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF CONJOINT
3 Commentaires
Rien n'y changera
Bby foutra le camp
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