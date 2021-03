L’APR SICAP LIBERTE ET LE COLLECTIF AAR SUNU GOKH S’ERIGENT EN BOUCLIER CITOYEN

APR Sicap, Liberte, Collectif AAR SUNU GOKH, Bouclier, Citoyen

Chers jeunes,Vu la situation actuelle du pays qui commence à prendre des formes inquiétantes, entrainant ainsi une insécurité totale des personnes et des biens, nous jeunesse des Sicap Liberté condamnons avec toute l’énergie qui sied ces actes de vandalisme qui ne font que ternir l’image de notre cher Sénégal et celle de notre jeunesse qui a toujours été exemplaire.Nous appelons tous les citoyens, de quelque bord qu’ils soient, à plus de retenue, de sérénité et de responsabilité.Nous veillerons à tout prix à la sécurité de nos biens, de notre patrimoine mais surtout à celle des populations.Protégeons nos parents !Protégeons nos enfants !Protégeons nos édifices !Protégeons-nous !Fait à Dakar le 7 Mars 2021