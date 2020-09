L’ASPT et des acteurs du secteur hôtelier de Saly préparent la saison touristique 2020-2021

Sur invitation des acteurs du secteur hôtelier de Saly, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique a tenu une importante rencontre à Saly sur la communication et les stratégies de promotion de la « Destination Sénégal » pour la saison 2020-2021, ce jeudi 24 septembre.La relance des activités touristiques de la station balnéaire, fortement impactée par la Covid-19, a été au cœur des échanges entre les différentes parties prenantes. La station balnéaire qui a refait ses plages et relooké ses réceptifs, se prépare pour l’ouverture des marchés internationaux.Le directeur général de l’ASPT, Pape Mahawa Diouf, leur a présenté la stratégie de riposte appliquée pour faire face à la crise de la Covid 19.Depuis le début de la pandémie, l’ASPT déroule un ensemble de plans d’actions pour maintenir l’image positive de la destination sur les marchés tout en dynamisant le marché intérieur.L’ASPT a entamé la relance de l’activité par le biais du marché local, et poursuit sa démarche pour donner de la visibilité à la Destination Sénégal, dès que les marchés internationaux seront ouverts.Des partenariats avec les tour-opérateurs, des campagnes de communication visant à rassurer le grand public international à travers le message, ‘’le Sénégal Destination sûre’’ ainsi que d’autres approches complémentaires qui seront effectués pour positionner le Sénégal parmi les destinations les plus prisées.L’initiative #TaamuSenegal a aussi été au menu des échanges et plusieurs hôtels de la station balnéaire se sont engagés à participer à la promotion du tourisme local, à travers les actions prévues par l'ASPT.A l’issue de cet échange l’ensemble des participants se sont entendus pour mettre en synergie leurs efforts de promotion et de communication tant au niveau national, qu’international.La rencontre a vu la participation entre autres du secrétaire permanent du Syndicat Patronal de l'Industrie Hôtelière du Sénégal, Moustapha Kane, ainsi que celle du secrétaire général des Hôteliers de Saly, Ibrahima Sarr.