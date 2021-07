L’Association Sénégalaise de Normalisation homologue une nouvelle norme nationale pour les ouvrages d’assainissement non collectif

La normalisation en faveur de l’accélération de l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’accès à l’assainissement des populations sénégalaises





Pour l’État, l’amélioration du cadre de vie des populations à travers des systèmes d’assainissement efficients et adaptés constitue un axe prioritaire des politiques publiques. En effet, au Sénégal, plus de 70% de la population ont recours à des systèmes d’assainissement autonome ou non collectif. Dans l’optique de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux d’assainissement, l’État se dote de solutions telles que la normalisation pour renforcer la qualité de la gestion et la performance des ouvrages et des services d’assainissement.





Ainsi, par décision N°000054 du 10 Mai 2021, L’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) a homologué une nouvelle norme nationale dédiée aux ouvrages d’assainissement non collectif. Cette norme NS 17-074 composée de trois parties, a été élaborée avec le concours des parties prenantes du secteur de l’assainissement tels que le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement à travers la Direction de l’Assainissement et l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), le Global Green Growth Institute (GGGI) et les instituts de recherches tels que l’IFAN.





La NS 17-074 vise à améliorer l’utilisation en toute sécurité des toilettes et leur système de confinement tout en assurant la protection de la santé humaine et la qualité de l’environnement.





Elle intègre toutes les exigences relatives à la gestion des systèmes d’assainissement non collectif ou autonome. Plus précisément, la norme propose des exigences quant à :





• La planification et la conception des ouvrages d’assainissement domestiques non-connectés à un réseau d’égout ou de drainage des eaux pluviales.

• La construction pour une gestion durable des ouvrages d’assainissement domestiques non-connectés à un réseau d’égout ou de drainage des eaux pluviales.

• L’exploitation et la maintenance pour une gestion durable des ouvrages d’assainissement domestiques non-connectés à un réseau d’égout ou de drainage des eaux pluviales.





Les normes?relatives à l’assainissement autonome contribuent à accélérer l’accès à un assainissement amélioré et durable pour tous. L’intégration de ces normes aux politiques et stratégies nationales d’assainissement permettent de soutenir les efforts déjà consentis pour la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 6.2 relatif à l’accès à un assainissement de qualité et équitable pour tous, en prenant en compte les besoins des femmes et des filles, et des personnes en situation de vulnérabilité?d’ici 2030.





À propos de l’Association Sénégalaise de Normalisation





L’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) est une organisation dédiée à l’élaboration de normes nationales, la représentation du Sénégal aux instances sous régionales, régionales et internationales de normalisation, la promotion des normes nationales et internationales, la formation des acteurs aux normes et la certification de produits. À travers nos activités et nos partenaires, nous nous assurons que les consommateurs aient accès à des biens et des services de qualité et répondant à des spécifications techniques reconnues. Nous nous efforçons de contribuer à la qualité et la durabilité des biens et des services afin d’améliorer les conditions de vie des populations.





