LA CRRH-UEMOA ET LA COFINA SENEGAL SIGNENT UN PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE D’UN REFINANCEMENT DE PRÊTS A L’HABITAT SUR RESSOURCES CONCESSIONNELLES

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 02 juillet 2021, a eu lieu à Dakar (Sénégal), au Terrou-bi Hôtel, la signature d’une convention de refinancement de prêts à l’habitat en faveur des ménages à revenus modestes et/ou irréguliers, entre la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA) et COFINA Sénégal. C’est la première convention de refinancement de prêts à l’habitat par la CRRH-UEMOA en faveur d’un SFD, une nouvelle initiative de l’Institution.

« Les signatures que nous venons d’apposer sur les conventions et instruments de mise à disposition d’un refinancement de 02 milliards de FCFA consenti par la CRRH-UEMOA à COFINA SN pour le financement de logements abordables en faveur de sa clientèle constituent une évolution significative de l’activité de nos deux institutions. Pour la CRRH-UEMOA, c’est la concrétisation de sa volonté d’élargir, avec le soutien de la Banque mondiale, l’efficacité de son modèle opératoire au financement de l’accès à la propriété des populations à revenus modestes et/ou irréguliers », a déclaré Monsieur Christian AGOSSA, Directeur Général de la CRRH-UEMOA.

« Par son rôle dans l’inclusion financière et sa capacité à soutenir les PME et les particuliers au Sénégal, COFINA Sénégal entend à travers ce financement impacter le quotidien des Sénégalais en participant activent au programme d’accès aux logements sociaux. Le prêt de la CRRH-UEMOA en faveur de COFINA SN permettra à cette dernière de mettre à disposition de sa clientèle des crédits destinés à l’acquisition de biens immobiliers à moindre coût. » a déclaré Monsieur Alassane DIA, le DG de COFINA Sénégal.

À propos de la CRRH-UEMOA

La CRRH-UEMOA, une initiative régionale en faveur d’un meilleur financement de l’habitat dans les pays de l’UEMOA, a pour objet la mobilisation de ressources longues à taux compétitifs, au bénéfice de ses banques actionnaires et des SFD, pour le refinancement des prêts à l’habitat consentis à leurs clients.





Au 31 décembre 2020, la CRRH-UEMOA a, en presque neuf années d’activités opérationnelles, mobilisé environ 297 milliards de FCFA de ressources longues, sur lesquelles elle a consenti des refinancements d’un montant total de 222.5 milliards FCFA pour la promotion du financement du logement en faveur de 37 banques actionnaires, et 3,5 milliards en faveur de trois (03) SFD en 2020 pour le refinancement de prêts à l’habitat en faveur de ménages à revenus modestes et / ou irréguliers.





L’agence de notation internationale Moody’s a noté la CRRH-UEMOA en 2020, pour la première fois, et lui a attribué les notes de Ba2 d’émetteur à long terme en monnaie locale, et la note d’émetteur à long terme en devises de Ba3. Elles font de la CRRH-UEMOA, l’institution de l’UEMOA la mieux notée par une agence internationale, après la BAD et la BOAD.





En 2020 et pour la troisième année consécutive, la CRRH-UEMOA a obtenu les notes AA+ à long terme, avec perspective stable, et A1+ avec perspective stable à court terme auprès de l’agence de notation Bloomfield Investment Corporation.





Ces notes font de la CRRH-UEMOA, depuis 2015, l’un des risques les plus sûrs sur le marché financier de l’UEMOA. Plus d’information : crrhuemoa.org/









À propos de COFINA Sénégal





COFINA a démarré ses activités au Sénégal en avril 2014. Au fil des années, l’institution a su s’imposer sur le marché Sénégalais des SFD comme la référence en matière de financement des petites et moyennes entreprises. COFINA, leader de la mésofinance compte à son actif un réseau de 35 Agences réparti sur l’ensemble du territoire. COFINA Sénégal gère un portefeuille de plus de 85.000 clients. Au 31 décembre 2020, l’institution affiche un total bilan de 63.180 milliards de francs CFA.





Plus d’informations : www.cofinasenegal.com