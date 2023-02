La Directrice générale de Teyliom Sénégal victime d’usurpation d’identité

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, Teyliom Sénégal informe que de “faux comptes de courrier électronique portant le nom de la Directrice Générale Dorethy Pesseu sont actuellement actifs sur les plateformes digitales”.





“Ces comptes ne sont pas authentiques et relèvent d'une usurpation d'identité par des personnes mal intentionnées dont l’objectif est de véhiculer de fausses informations sur les activités du Groupe et sur ces dirigeants afin de manipuler l’opinion publique”, précise la même source.