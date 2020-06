Lancement de la plateforme de dépôt en ligne des états financiers

Pour faciliter le dépôt des états financiers, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a mis en service une application dénommée sen-etafi, accessible gra- tuitement à l’ensemble des acteurs. Sen-etafi permet le dépôt en ligne et en toute sécurité de l’attestation de visa et des états financiers annuels (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, notes), conformément aux obligations de déclarations y afférentes. La plateforme sen-etafi fait interagir trois (3) acteurs :qui établissent les ETAFI et/ou délivrent l’attestation de visa comportant une signature électronique ;qui reçoit (accède) à l’attestation de visa et aux états financiers mis à disposition par l’expert-comptable ou le comptable agréé et procède au dépôt en ligne ;qui réceptionnent les documents et en accusent réception par une notification adressée au contribuable.Les usagers concernés sont maintenant invités à s’inscrire en ligne. L’échéance de dépôt des états financiers de l’exercice 2019, initialement fixée au 30 avril 2020, est désormais portée au 31 juillet 2020, délai de rigueur.NB : la décision n°010468 du 11 juin 2020 portant sur le dépôt électronique des états financiers rend obligatoire le dépôt en ligne des états financiers pour les contribuables immatriculés à la Direction des grandes Entreprises (DGE) et à la Direction des moyennes Entreprises (DME).L’accès à la plateforme se fait directement via le lienou à travers le site web de la DGID. Un guide d’utilisation et une vidéo de formation sont disponibles sur ce site.Pour les besoins d’assistance technique et d’information sur l’utilisation de la plateforme, un service de support est accessible par mail à l’adresse