Lancement MYFREE pour tous

Dakar le 28 octobre 2021 FREE ET FREE MONEY FONT ENCORE BOUGER LES LIGNES EN OUVRANT L’APPLICATION MYFREE A TOUS LES SENEGALAIS







FreeMoney est désormais disponible pour tous !





Free au Sénégal annonce à tous les Sénégalais que son application MyFREE ainsi que tous les services Free Money de l’application seront disponibles pour tous, quel que soit l’opérateur du client !





C’est une avancée majeure pour les consommateurs, à la fois technique et commerciale : ceux qui n’ont pas encore la Sim Freepourront néanmoins utiliser les services financiers FreeMoney ! Il suffira simplement de télécharger l’application MyFree et de s’inscrire.





Cette innovation majeure permet, dans la nouvelle version de l’application MyFree, d’utiliser tous les avantages de FreeMoney sans forcément avoir Free comme opérateur de téléphonie. « Ceci constitue une REVOLUTION sur le marché sénégalais ; C’est un bond en avant en termes de simplicité, d’ouverture et de flexibilité » précise M. Mamadou MBENGUE, Directeur de Free au Sénégal.





Ainsi, toutes les avancées proposées par FreeMoney seront désormais accessibles à tous : la MasterCard physique à 1 500 F et gratuite dans sa version virtuelle, et ce jusqu’au 31 décembre !





En plus de cela, l’application MyFree vous permet désormais de payer toutes vos factures, sans frais !





La révolution continue !





Di Free !





A propos de Free Money







Free Money, la solution de mobile money de Free au Sénégal, est une marque de Mobile Cash S.A ("MCSA").





Mobile Cash S.A est une société d’émission de monnaie électronique (EME). Elle a obtenu sa licence d’Emetteur de Monnaie Electronique auprès de la BCEAO suite à la décision du 13 février 2014, sous le numéro «EME.SN 005/2013».





Free Money offre des solutions d’envoi et de réception d’argent, de paiement de factures et marchands, de paiements et de collectes en masse mais aussi d’achat de forfaits et de crédit téléphoniques en tapant le #150# ou via notre application MyFree.





Free Money se positionne en « Game Changer » dans le marché sénégalais du mobile money en proposant à sa clientèle des solutions innovantes et facilitatrices ainsi qu’une expérience digitale unique, pratique mais surtout sécurisée.





Grâce à sa plateforme technique qui est la meilleure en Afrique de l’Ouest en termes de respect des normes internationales et de robustesse, Free Money garantit une disponibilité continue et un service de support technique de qualité.