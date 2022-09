Après le remaniement : Macky Sall s'envole pour Londres puis New York

Après l’épisode de la nomination du Premier ministre et la formation du nouveau gouvernement gouvernement, le Président Macky Sall « quitte Dakar ce dimanche 18 septembre 2022 pour se rendre respectivement à Londres et à New York », informe la Présidence.



À Londres, le Président Sall prendra part, le 19 septembre, aux obsèques de Sa Majesté la Reine Elisabeth II.



Puis il participera du 20 au 23 septembre à New York, au segment de haut niveau de la 77e session ordinaire de l’Assemblée générale des nations Unies et à plusieurs rencontres en marge de l’Assemblée générale, dont un sommet sur l’éducation.



« Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 24 septembre », informent ses services.