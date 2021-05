Le Sénégal s’engage pour renforcer la scolarisation des enfants handicapés, avec le soutien de l’Italie et de la Principauté de Monaco

En 2007, le Gouvernement Sénégalais a ratifié la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées et s’est doté d’un Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence de l’Education et de la Formation (2018-2030). Toutefois, les enfants sénégalais en situation de handicap ont toujours peu accès à l’école : beaucoup d’enfants handicapés, entre 7 et 16 ans ; n’ont ainsi jamais été scolarisés selon les dernières études à disposition.





Dans ce contexte, le Ministère de l’Education nationale, l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et la Coopération monégasque ont souhaité mener une action concertée, pour agir en faveur de l’éducation inclusive au Sénégal.





La Fondation ACRA, basée à Milan, a été retenue avec son projet "Décidons d’une Education pour les Enfants handicapés par des Choix Libres et une approche Inclusive de Qualité" (DEECLIQ), menée conjointement avec deux ONG internationales installées au Sénégal (Humanité & Inclusion, ISCOS), deux ONG locales (COSYDEP et FSAPH) et le Centre Universitaire pour la Coopération Internationale (CUCI) de Parme. Le projet vise à renforcer l’offre d’éducation inclusive du Sénégal à travers une amélioration de la qualité de l’éducation sur la base des standards internationaux, le renforcement institutionnel et la participation communautaire. 69 établissements scolaires de cinq régions du Sénégal (Kaolack, Kaffrine, Sedhiou, Kolda et Dakar) bénéficieront du projet. Le financement italien s’élève à 1.400.000 euros sur la période 2021-2022.





La coopération monégasque y apporte une contribution additionnelle de 350.000 euros pour un volet complémentaire au projet DEECLIQ, intitulé « Parents Enseignants et Elèves Pour l'Inclusion de Tous à l'Ecole » (PEEPITE). Ce volet cible plus directement le niveau communautaire en apportant une aide concrète aux bénéficiaires de 42 écoles (enfants en situation de handicap, parents, enseignants, villages), identifiés avec le Ministère sénégalais de l'Education nationale.





Ce projet vient renforcer l’initiative bilatérale « Faire l’Ecole-Favoriser l’Inclusion et la Réussite à l’Ecole au Sénégal » du Ministère de l’Education nationale et de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement, pour améliorer la scolarisation des enfants handicapés. Ce projet va cibler les mêmes régions de kaolack, Sedhiou, Kaffrine, Kolda et Dakar dans 69 établissements.





La mobilisation de toutes ces ressources dans un cadre concerté et harmonisé permettra, à coup sûr, de donner la chance à tous les enfants en situation de handicap de bénéficier d’une éducation inclusive et de qualité. Par ailleurs, cette synergie d’actions entre ces différents partenaires va contribuer à la matérialisation de la quatrième priorité du Ministre de l’éducation nationale parmi les cinq qu’il s’est fixé : « Assurer à tous une éducation de base de qualité ».





Valentina BARALDI, Coordinatrice Secteur Education AICS Dakar

Mamadou SAM, Coordonnateur du Projet Faire L'école MEN

Ramatoulaye SARR, Coordinatrice Pays de la Coopération Monégasque au Sénégal