MBS Dakar : lancement du Bachelor en Administration des Affaires, excellence et professionnalisation à destination des bacheliers Africains

Un nouveau programme de formation dès novembre 2020

Une empreinte forte en Afrique de l’ouest

[email protected]

Tel: 00 221 33 869 31 17 ou 00 221 77 697 26 54

Montpellier Business School déploiera en novembre 2020 son nouveau Bachelor en Administration des Affaires (BAA) à destination du public africain. Cette formation, a pour objectif de former des managers directement opérationnels, en adéquation avec la réalité des entreprises et le marché de l’emploi.Elle permettra par ailleurs aux étudiants de débuter leur carrière en tant que cadres intermédiaires qualifiés et d’accéder à une grande diversité de fonctions dans des secteurs d’activité variés.« Le Bachelor en Administration des Affaires, accessible dès le bac et d’une durée de 3 ans, permettra aux étudiants d’acquérir les fondamentaux du Management ainsi qu’une ouverture à l’internationale. Entièrement enseigné 60% en français et 40% en anglais, ce nouveau programme mettra l’accent sur la gestion de la diversité, le management des relations transversales ou encore le développement des capacités d’animation et de fédération d’équipes » précise Dr. Mamadou Senghor, Directeur Général Adjoint de MBS Dakar.En parallèle de l’apprentissage des connaissances académiques, le programme BAA s’appuiera sur une pédagogie tournée vers la mise en pratique, la professionnalisation et la construction du projet professionnel. Entre stages de fin d’année, possibilité d’un rythme alterné en dernière année ou encore séminaires en entreprises, les futurs étudiants cumuleront jusqu’à 18 mois d’expérience professionnelle.Filiale Sénégalaise de la Grande Ecole française MBS (Montpellier Business School), MBS Dakar a pour mission de former des managers responsables, performants et d’envergure internationale et cherche plus spécifiquement à contribuer au développement de l’Afrique par l’enseignement et la formation, sur le plan académique, sur l’employabilité et sur les valeurs de ses futurs managers ou entrepreneurs.Depuis sa création, la filiale concourt au déploiement de formations professionnelles auprès des cadres d’entreprises nationales et internationales. A ce jour, plus de 2500 cadres ont ainsi été formés par MBS Dakar pour le compte de diverses entreprises africaines et multinationales : Allianz, Axa, BICIS, BICICI, Bolloré, DP World, Ecobank, Décathlon, Fraternité Matin, KPMG, Le Soleil, SAPCO, SGBS, la SAR …MBS Dakar s’est ainsi fait une place de choix dans l’écosystème du pays, et plus largement du continent Africain.« MBS Dakar déploie tous les moyens logistiques, techniques et pédagogiques pour développer cette nouvelle formation en management qui se distingue des autres non seulement par les valeurs qu’elle véhicule - ouverture, éthique et diversité, responsabilité et performance globales - mais aussi par l’engagement d’offrir la plus haute employabilité possible à nos diplômés, notamment à travers le réseau d’entreprises que nous avons structuré depuis 2013. Le Bachelor à MBS Dakar a également vocation à attitrer des élèves de tous les milieux sociaux et de soutenir les plus défavorisés par une politique volontariste de bourses et par la sollicitation de son réseau d’entreprises partenaires. » précise Dr. Mamadou Senghor.Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition économique responsable. Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6 : Bachelor, Programme Grande Ecole, Masters of Sciences, Exécutive MBA, Exécutive DBA. Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1 % de business schools moniales détentrices des trois plus prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA.Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 200 destinations internationales à ses étudiants.Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande école de management experte de la professionnalisation.Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité® et Egalité professionnelle femmes-hommes®, MBS intègre la RSE (responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.Dr. Mamadou Senghor