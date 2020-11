mobilisation des parlementaires pour maintenir la nutrition comme priorité pendant la Covid-19 en Afrique de l’Ouest et du Centre

Alors que la pandémie de COVID19 a empiré la situation déjà dramatique en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et du Centre, les parlementaires, réunis par Action contre la Faim, se mobilisent pour veiller à ce que la lutte contre la malnutrition demeure une priorité dans le contexte de la pandémie

Le relais doit se faire au niveau de chaque hémicycle, de chaque pays de la région. Leur mobilisation, dans le contexte de la pandémie de la COVID19, est plus que jamais indispensable pour un engagement fort des gouvernements envers la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire, fléau de la région Afrique de l’Ouest et du Centre