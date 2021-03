MOUVEMENT NATIONAL DES FEMMES APR : APPEL POUR LA PAIX ET LA STABILITE

Le Mouvement National des femmes de l’Alliance pour la République condamne avec fermeté les scènes de violence notées durant les manifestations des 3, 4 et 5 mars 2021. Celles-ci ont entrainé des pertes en vies humaines et des blessés ainsi que le saccage, la destruction ou le pillage de biens publics et privés.





Le Mouvement National des femmes de l’Alliance pour la République présente ses condoléances émues à toute la nation et aux familles endeuillées et prie pour un prompt rétablissement de tous les blessés.





Le Mouvement National des femmes de l’Alliance pour la République demande à chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais de laisser la justice de notre pays dire le droit, sans aucune forme de pression, sur ce différend qui oppose deux citoyens.





Le Mouvement National des femmes de l’Alliance pour la République appelle toutes les femmes, toutes les filles et fils du Sénégal, au calme, à la sérénité, au sens des responsabilités, car devant l’immense défi de redressement de notre économie, fortement impactée par la crise sanitaire de la pandémie de COVID 19, la seule attitude qui vaille est le renforcement de la paix, de la stabilité, de la solidarité, de la cohésion sociale et nationale.





Le Mouvement National des femmes de l’Alliance pour la République demande à tous les citoyens de se mobiliser pour faire face à toute tentative de sabordage de l’unité nationale, de la cohésion sociale, de la paix et de l’hospitalité qui caractérisent notre beau et charmant pays de la Téranga, le Sénégal.





Le Mouvement National des femmes de l’Alliance pour la République invite toutes les femmes à se mobiliser davantage pour que nos jeunes soient mieux informés, mieux écoutés pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations.





Enfin, le Mouvement National des femmes de l’Alliance pour la République exhorte la jeunesse Sénégalaise à faire preuve d’engagement et à cultiver un esprit patriotique et citoyen pour préserver la paix et la stabilité seuls gages d’un développement durable.





A cet effet, le Mouvement National des femmes de l’Alliance pour la République réitère avec force son engagement et sa détermination à accompagner sans relâche et à soutenir Monsieur Macky SALL, Président de la République qui œuvre inlassablement pour l’émergence de notre pays, à travers un dialogue ouvert, pluriel, libre et constructif.





Bien entendu, le Mouvement National des femmes de l’Alliance pour la République invite le gouvernement, sous la conduite éclairée du Président de la République Macky SALL, à prendre toutes les dispositions afin de situer les responsabilités et de rendre justice à toutes les victimes.