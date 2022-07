Note d'informations à l'attention des directeurs et coordonnateurs de rédaction des organes de presse (Radio, Télé, Presse écrite er Presse en ligne)

Communiqué de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY)

Le Pôle Communication de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) informe l’ensemble des Directeurs et Coordonnateurs de rédaction de la presse nationale et internationale que Messieurs Ablaye FAYE (77 327 73 31) et Thierno Amadou SY (77 288 14 14) sont les responsables habilités à désigner les représentants de la coalition BBY aux émissions organisées dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 31 juillet 2022.





Pour une meilleure coordination dans les interventions de la coalition, nous invitons toute la presse à se conformer à la présente note d’information et nous la remercions d’avance pour sa franche collaboration.





Fait à Dakar, le 12 juillet 2022

Le Coordonnateur du Pôle de Communication