Nouvelle étape, nouveau leadership : la SETER annonce des changements dans sa gouvernance pour accompagner l’évolution vers une nouvelle phase d’exploitation

Dakar, le 5 avril 2022 - Deux mois après une mise en service réussie, une nouvelle phase d’exploitation du TER de Dakar débute. Pour réussir cette nouvelle étape, SNCF International, actionnaire à 100% de la SETER, fait évoluer son Conseil de Direction en nommant Pierre BOUTIER comme nouveau Président de la société. SNCF International tient à saluer l’engagement de ses membres, et en particulier de son Président M. Stéphane VOLANT, qui a permis le succès de la phase pionnière de pré-exploitation. De nouvelles personnalités auxprofils davantage tournés vers l’opérationnel seront nommées pour accompagner la phase d’exploitation.





Créée en 2018 seulement, la SETER et l’ensemble de ses collaborateurs peuvent se prévaloir d’avoir mis en service avec succès le TER de Dakar, l’un des fers de lance du Plan Sénégal émergent (PSE), et qui doit permettre de décongestionner la ville de Dakar. La modernité du réseau et du matériel roulant, l’excellente qualité de service et de très bons taux de régularité ont déjà garanti l’attractivité de ce nouveau mode de transport qui rencontre l’engouement des Dakarois.





Comme Président du Conseil de Direction, M. Stéphane VOLANT a été l’architecte de ce succès. SNCF International tient à le remercier chaleureusement pour le travail accompli jusqu’à aujourd’hui.





Disposant d’une expérience de près de 40 ans dans des postes de direction à la SNCF, M. Pierre BOUTIER a été nommé Président du Conseil de Direction. Il aura la charge de repenser le fonctionnement du Conseil et d’en assurer la bonne cohésion avec l’équipe de direction. M. Patrick TRANZER assurera l’intérim de la direction générale. Dans la lancée de cette phase de pré-exploitation réussie, la SETER doit aujourd’hui évoluer vers une

configuration qui assurera la pérennité et l’équilibre de l’exploitation en partenariat avec la Société nationale de gestion du patrimoine du TER (SENTER).





Pour accompagner cette nouvelle phase du développement de la SETER, celle de l’exploitation, SNCF International a décidé de renouveler la composition du Conseil de Direction. Cette nouvelle gouvernance est guidée par l’exigence d’efficacité que doit impliquer le pilotage d’une entreprise chargée d’un service d’intérêt général.





Dans cette phase d’exploitation qui va voir un nombre croissant de sénégalais utiliser ce nouveau mode de transport, elle porte l’ambition d’assurer une excellence de gestion et une qualité de service à la hauteur de l’importance de l’investissement décidé par la République du Sénégal et de l’attente très forte suscitée par le projet au sein de la population du Grand Dakar.