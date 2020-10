OCTOBRE ROSE : Expresso Senegal avec La LISCA

Expresso Sénégal dans le cadre de sa politique RSE a organisé le vendredi 2 Octobre 2020 une caravane de sensibilisation dans les quartiers de Dakar pour informer les populations sur l’importance du dépistage précoce dans la lutte contre le cancer du sein et inviter les femmes à se rendre à la journée de dépistage gratuite.





Partenaire de la LISCA depuis plusieurs années Expresso a offert, le samedi 3 Octobre 2020 une journée de consultations gratuites destinée aux femmes de la région de Dakar dans les locaux de la LISCA.





Sensible à cette cause, Expresso Sénégal s’engage aux côtés de la LISCA pour inverser la tendance croissante des statistiques et se mobilise pour lutter contre cette maladie.





Octobre Rose, un mois pour convaincre !