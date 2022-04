PROJET DU POLE URBAIN DE DAGA KHOLPA

M. Mouhamadou Lamine MANE Préfet de Mbour

Le Préfet du Département de Mbour porte à la connaissance des Personnes affectées par le Projet du Pôle urbain de Daga Kholpa, sis dans la Commune de Diass que les séances de conciliation débuteront le jeudi 28 avril 2022, à 10 heures, à la Préfecture de Mbour.





Ces séances de conciliation concernent, pour le moment, les 250 hectares, déjà recensés et évalués par la Commission départementale de recensement et d’évaluation des impenses de Mbour, sur les 400 hectares de la zone prioritaire du Pôle urbain de Daga Kholpa dont la mise en œuvre est assurée par la Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU SA). Il s’agit présentement des :





lotissement de kholpa Talbite domaine Mbaye Seck ;

lotissement de Ndandy domaine Ibrahima Diouf ;

lotissement de Ndandy domaine El hadji Diouf ;

lotissement de Ndandy domaine Mbaye Diouf ;

lotissement de Diass pelame domaine Pape Ndong Diouf ;

lotissement de Diass pelame domaine Saliou Ndione ;

lotissement de Diass pelame domaine Abdou karim Ciss ;

lotissement de Batadji extension ;

lotissement Diass ndandy domaine Saliou Diouf ;

lotissement Diass Ndandy domaine Mbaye Diouf ;

lotissement Ndiatokh ;

lotissement Kawsara.





A cet effet, les personnes concernées sont priées de se rapprocher de la Préfecture de Mbour, munies d’une copie de leur carte nationale d’identité et de leurs actes.





Pour toutes informations complémentaires, les intéressés peuvent se rapprocher de la Mairie de Diass ou de la Sous-préfecture de Sindia.









M. Mouhamadou Lamine MANE