Publication des normes sénégalaises sur les masques barrières et sur les désinfectants pour les mains à base d'alcool

Sur instruction du Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries l’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN), a publié dans le cadre de son plan d’actions de riposte face à l’infection au coronavirus (Covid-19), les normes sénégalaises NS 15 – 014 : 2020 - Masques barrières – exigences minimales de confection et d'usage et méthodes d’essai et NS ARS 1470 : 2020 - Désinfectants pour les mains à base d’alcool – spécifications et méthodes d’essais.





L’objectif visé à travers l’élaboration de ces normes nationales est d’une part de mettre à disposition des entreprises des critères de qualité pour la production, aux populations de faire des choix de produits sûrs, et à l’Etat une base scientifique pour la réglementation.





Monsieur le Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries remercie Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale pour la participation de haute facture de son cabinet dans l’élaboration de la norme nationale sur les masques barrières.





Monsieur le Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries remercie aussi Monsieur le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises pour sa contribution importante à ce processus d’élaboration des normes sur les masques.





Monsieur le Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries remercie aussi toutes les parties prenantes ayant contribué à ces normes.





Parallèlement à l’élaboration de ces normes l’ASN a mis en place le dispositif de certification à la marque nationale de conformité pour les masques barrières et pour les désinfectants pour les mains à base d’alcool aux entreprises qui remplissent les critères d’attribution de la marque.





En effet l’ASN a mis en place un système d’évaluation de la conformité des masques barrières et des désinfectants pour les mains à base d’alcool qui s’appuie sur des règlements particuliers définissant les critères d’attribution de la marque nationale NS-Qualité Sénégal pour ces produits.





Les normes nationales sur les masques barrières et les désinfectants à base d’alcool, les règlements particuliers définissant les critères d’attribution de la marque nationale NS-Qualité Sénégal pour les masques barrières ou pour les désinfectants pour les mains à base d’alcool et les documents relatifs aux modalités de contrôle de la conformité des masques barrières ou des désinfectants pour les mains à base d’alcool peuvent être téléchargés gratuitement à partir du site web de l’ASN : www.asn.sn





Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec :





Téléphone : 33 827 64 01 / 77 618 81 01 / 78 371 17 25 / 77 531 72 05 / 77 678 27 02