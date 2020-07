"L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique entame sa tournée nationale en vue d'accompagner la reprise des activités touristiques"

Dakar, 17 juillet 2020 : Le Directeur Général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) va effectuer, ce mardi 21 juillet 2020 à partir de 9 heures précises, une série de visites dans plusieurs hôtels de Dakar suite à l’ouverture des frontières aériennes, pour coordonner et évaluer la reprise des activités et le respect de l'application du protocole Hygiène et Sécurité Sanitaire.





Prendront part à cette visite l’Inspectrice Régionale du Tourisme de la Région de Dakar, le point focal du Syndicat d’Initiatives et de Tourisme de Dakar (SITOD), le Commissariat de Police Touristique, entre autres.





Un déjeuner suivi d’un point de presse est prévu dans la dernière étape de la visite à 14h 30.





Cette visite entre dans le cadre d’une tournée nationale qui conduira la délégation de l’ASPT dans tous les pôles touristiques du Sénégal.