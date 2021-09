Rapport national sur le développement humain (RNDH), édition 2021 : le processus d’élaboration est lancé

Le processus d’élaboration du Rapport national sur le développement humain (RNDH) édition 2021 a été lancé ce 31 août 2021, lors d’un atelier virtuel organisé par le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la participation du Bureau International pour le Travail (BIT).

L’atelier avait pour objectif de partager la note d’orientation méthodologique et la feuille de route avec les différentes parties prenantes du processus, et d’identifier les membres des différentes Commissions.

Présidée par M. Souleymane Diallo, Coordonnateur de la Direction Générale de la Planification de la Politique économique (DGPPE) du ministère de l’Économie, la cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par les allocutions de M. Pascal Karorero, Représentant Résident du PNUD au Sénégal, M. Draman Haidara, Directeur Pays du BIT au Sénégal, et M. Siaka Coulibaly, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Sénégal.

Les diverses allocutions permettent de retenir les messages ci-après :

- L’importance de mener l’exercice d’élaboration du RNDH qui, en se focalisant sur les questions d’actualité dans le pays, vient en complément au Rapport Mondial sur le développement humain qui porte sur des thèmes plus spécifiques à un grand nombre de pays ;

- La reconnaissance du RNDH comme outil de dialogue et de plaidoyer, pour contribuer à la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques de promotion de l’emploi en vue de relever significativement le niveau de développement humain du Sénégal ;

- La pertinence du choix du thème de l’édition 2021 du RNDH, compte tenu du contexte et de la situation des jeunes au Sénégal en termes de démographie, d'opportunités et de contraintes, pour contribuer à la préparation de la stratégie « Jeunesse 2035 » du PSE.

Mme Fatou Leigh, Economiste Principale du PNUD Sénégal, a présenté les principes de base de l’élaboration du RNDH, en rappelant les objectifs, concepts et modes de mesures à prendre en compte lors de l’élaboration du Rapport. Elle a également partagé les informations sur les distinctions relatives aux travaux sur le développement humain :

- Le programme« Human Development Awards », quioffre des distinctions pour encourager et récompenser la production de rapports de développement humain régionaux et nationaux de haute qualité et qui ont eu leplus d’influence (au niveau équipe de production) ;

- Le « Mahbub ul Haq Award », qui récompense une personnalité nationale, régionale ou mondiale réputée pour son engagement remarquable à améliorer la compréhension et les progrès du développement humain.

M. Cheikh Modou Thiam, Directeur de la Planification, a présenté la note méthodologique de l’élaboration de l’édition 2021 du RNDH. Axée sur la thématique « Politiques d’emploi et développement humain », le Rapport cherchera à approfondir la réflexion sur les concepts liés aux politiques d’emploi actives et passives, qui sont, en partie, au cœur de la problématique de l’économie du bien-être. Spécifiquement, l’analyse se penchera sur les fondamentaux, gages de succès des politiques d’emploi, tels que, l’éducation et la formation, tout en revisitant au préalable les acquis et expériences des politiques en cours.

Les recommandations seront faites dans une perspective d’améliorer la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques de promotion de l’emploi en vue de relever significativement le niveau de développement humain du Sénégal.

Les différents acteurs présents à ce lancement (Départements Ministériels, Société civile, ONG, Partenaires au développement, Secteur Privé, etc.) ont été invités à s’inscrire dans une des 3 commissions thématiques prévues, à savoir :

- Commission « Situation de l’IDH au Sénégal » ;

- Commission « Analyse diagnostique des politiques d’emploi » ;

- Commission « Liens entre Politiques d’emploi et développement humain ».