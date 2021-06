Renforcement de la formation Technique au Sénégal – Caterpillar offre un moteur d’une valeur de 20 000 Dollars au CFTP-SJ

Saudequip, le représentant de JA Delmas et distributeur officiel de Caterpillar au Sénégal a procédé, à la remise d’un don d’un moteur Caterpillar 3406 d’une valeur de plus de 20 000 Dollars, au Centre de Formation Professionnel et Technique –Sénégal-Japon (CFPT- SJ).





Plusieurs invités officiels ont honoré la cérémonie par leur présence à la cérémonie de remise du don, parmi lesquels : le 1erConseiller Technique du Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, le Président du Conseil d'Administration du CFPT, la représentante de l'Inspectrice d'Académie de Dakar, le Représentant le Directeur de la Formation Professionnelle et Technique.





Ces derniers ont vivement salué l’initiative qui contribuera grandement à renforcer la formation pratique administrée aux étudiants ainsi que leurs connaissances de la technologie des moteurs Caterpillar.





Saudequip et Caterpillar participent activement la formation technique des jeunes, grâce à partenariat existant depuis 2016 avec le CFTP-SJ, pour la formation et le recrutement de jeunes techniciens issus des filières électromécaniques et de maintenance d’engins lourds.