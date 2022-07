Réunion de travail du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) avec la Coalition Yewi Askan WI

Le vendredi 15 juillet 2022, le Club des Investisseurs Sénégalais(CIS) a reçuà son siège, une délégation de la coalition Yewi Askan WI. Cette dernière a souhaité, dans le cadre des élections locales du 31 Juillet 2022, rencontrer notre organisation en tant que force vive de la nation.





Le Président Babacar NGOM, entouré de membres du Club, s’est réjoui de la démarche de YEWI ASKAN WI et a rappelé que le CIS reste attaché aux échanges autour des problématiques du secteur privé et de l’investissement. Il a notamment indiqué que la construction du Sénégal se fera inéluctablement par le dialogue, la tolérance mutuelle et la concertation entre tous les acteurs.







C’est ainsi que le CIS prend déjà une part active dans la formulation des réformes,en vue d’améliorer l’environnement des affaires pour donner corps à son ambition de construction d’un secteur privé fort capable de prendre en charge les importants besoins d’investissements du Sénégal. Le CIS demeure attaché aux idéaux de promotion d’une souveraineté économique et d’une résilience durable, en accord avec les options dictées par les leçons des effets de la Covid 19 et du conflit en Ukraine.





Durant ces échanges, le CIS a présenté ses objectifs et ses attentes en matière de soutien au secteur privé. La coalition YEWI a, de son côté, décliné ses propositions, qui sont globalement alignées avec les aspirations du secteur privé national.