SAND CONSULTING : UN CABINET D’EXPERT ET DE CONSULTANTS À VOTRE SERVICE

Vous êtes investisseur, opérateur économique, PME, PMI, commerçant, agence, ONG, particulier... Notre équipe est à votre disposition.

SAND CONSULTING est à la fois un Cabinet d’Etudes, de Conseils, d’Assistance, un Centre de Formation et de recherches avec une spécialisation dans six (06) domaines :





Douane,

Fiscalité,

Travail et Sécurité sociale,

Commerce et Investissements,

Sécurité informatique,

Qualité et Sécurité de l’Environnement (QSE).

Le Cabinet s’est entouré des meilleures compétences en interne avec une équipe de consultants, de chercheurs et de formateurs dynamiques, rigoureux et efficaces.

Le cabinet SAND CONSULTING est situé sur l’Avenue Malick SY, au Central Park, rez de chaussée, bureau numéro 203 et est immatriculé au registre du commerce sous le numéro SN DKR 2019 A28987, NINEA 007579412.





Contacts





Tel : 77 184 76 26/ 77 235 64 53





NOS SERVICES





DOUANE





1/ Audit des opérations douanières.

2/ Conseils et assistance dans le cadre de procédures de vérification douanières.

3/ Conseils dans le choix de régimes douaniers adaptés selon l’activité de l’entreprise.

4/ Conseils et accompagnement dans la procédure de signature de protocoles avec l’Administration des Douanes.

5/ Conseils et accompagnement dans la recherche de facilitations douanières.

6/ Conseils et accompagnement dans la procédure d’adhésion au Programme de Partenaires Privilégiés (PPP).

7/ Conseils et accompagnement dans la procédure d’obtention du statut d’Opérateur

économique agréé (OEA).

8/ Conseils en stratégies d’importation et d’exportation.

9/ Conseils et accompagnement dans la recherche d’agréments en qualité de commissionnaire.

10/ Conseils et accompagnement dans la recherche et l’obtention d’agréments d’entrepôts de stockage, de magasins ou d’aires de dédouanement, d’admission temporaire pour perfectionnement actif, d’entrepôt industriel, de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, d’usines exercées.

11/ Conseils et accompagnement dans la procédure d’obtention d’admissions temporaires.

12/ Conseils et accompagnement dans la recherche et l’obtention d’exonérations douanières dans le cadre du code des douanes, du code pétrolier, du code minier, du code des investissements, de grands projets de l’Etat, de dons…

13/ Conseils et assistance en cas de contentieux douanier.

14/ Mise à disposition d’informations statistiques douanières fiables.

15/ Réalisation d’études et de recherches en matière douanière.

16/ Formation et renforcement de capacités en matière douanière.





FISCALITE





1/ Audit des opérations fiscales.

2/ Conseils et assistance dans le cadre de procédures de vérification fiscales.

3/ Conseils dans le choix des régimes fiscaux adaptés aux activités de l’entreprise.

4/ Conseils et accompagnement dans la procédure de signature de protocoles avec la Direction générale des Impôts et Domaines.

5/ Conseils et accompagnement dans la recherche de facilitations en matière fiscale.

6/ Conseils et accompagnement dans l’établissement des déclarations fiscales.

7/ Conseils et accompagnement dans les procédures de demande de restitution, dégrèvement,

remboursement, admission en non-valeur, remise ou modération de dette fiscale, décharge ou réduction de la contribution globale foncière.

8/ Conseils et accompagnement fiscaux en cas de reprise de titres.

9/Conseils et accompagnement dans la recherche de quitus fiscal.

10/ Conseils et accompagnement dans la recherche et l’obtention d’un certificat de détaxe.

11/ Conseils et accompagnement dans la recherche et l’obtention de régimes d’exonération, d’exemption et de suspension d’impôts dans le cadre du code général des impôts, du code pétrolier, du code gazier, du code minier, du code des investissements, de grands projets de l’Etat, des Accords de siège, de dons…

12/ Conseils et assistance en cas de contentieux fiscal.

13/ Mise à disposition de statistiques fiscales fiables.

14/Réalisation d’études et de recherches en matière fiscale.

15/ Formation et renforcement de capacités en matière fiscale.





TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE





1/ Rédaction/établissement des contrats de travail et des DMT.

2/ Gestion des contrats de travail, de la signature à la rupture.

3/ Elaboration de Règlements intérieurs, DASMO et bilan social.

4/ Etablissement du certificat de travail.

5/ Négociation de rupture conventionnelle (Protocoles d’accord).

6/ Détermination chiffrée des charges sociales et des indemnités en cas de rupture.

7/ Organisation des élections de délégués du personnel.

8/ Constitution d’Attestation de régularité (TSS-IPRES-CSS), de Visas de contrat de travail,

de déclaration d’ouverture d’établissement, de contingent d’heures supplémentaires.

9/ Mise à disposition de Conventions collectives.

10/ Etablissement de fiches de poste.

11/ Conseils sur les droits et obligations de l’employeur ainsi que du travailleur.

12/ Conseils sur les modes de paiement et de rémunération.

13/Conseils et accompagnement dans les relations avec les Institutions de prévoyance sociale

(déclarations sociales, charges sociales).

14/ Conseils et accompagnement dans la classification des travailleurs selon le secteur d’activité.

15/ Conseils et accompagnement dans la valorisation des compétences des collaborateurs et

l’amélioration de la qualité de vie au travail par un service RH plus disponible.

16/ Conseils et accompagnement pour une gestion administrative transparente et simplifiée.

17/ Accompagnement sur la Mise à niveau sur l’essentiel du droit du travail et de la pratique,

des évolutions constantes de la législation et de la jurisprudence.

18/ Accompagnement sur la sécurisation de vos pratiques managériales pour éviter les risques de contentieux dans vos relations individuelles et collectives de travail.

19/ Organisation de séminaires de formation du personnel sur les différents aspects du droit du travail et renforcement de capacités des délégués du personnel quant à leurs missions.

20/ Identification des besoins et accompagnement personnalisé dans le renforcement des capacités.





COMMERCE ET INVESTISSEMENT





1/ Etude de projets d’investissements et mise à disposition permanente d’informations

économiques et commerciales fiables.

2/ Conseils et accompagnement des investisseurs étrangers et locaux dans les procédures de

recherche et d’obtention de documents administratifs (concessions, contrats, agréments,

autorisations, exonérations, etc.) nécessaires à la réalisation de leurs projets.

3/ Accompagnement des investisseurs dans la recherche de solutions et de garanties bancaires.

4/ Accompagnement de gros importateurs de produits alimentaires et de biens stratégiques

dans la recherche de police d’assurance du crédit documentaire.

5/Accompagnement des opérateurs économiques dans la recherche et l’obtention de solutions

d’assurance de crédit fournisseur.

6/ Accompagnement des opérateurs économiques dans la recherche et l’obtention de lettres de

crédit confirmées, d’assurances de crédit de l’acheteur.

7/ Accompagnement des investisseurs dans la recherche d’assurances-investissements pour la

couverture de certains risques (inconvertibilité de monnaie et restrictions sur le transfert,

expropriation, troubles civils, rupture de contrat).

8/ Accompagnement des exportateurs dans la recherche de solutions de Réassurance,

Coassurance et Fronting.

9/ Accompagnement dans les procédures pour l’obtention du NINEA et du RCCM, de la carte

d’import-export.

10/ Accompagnement dans la procédure d’obtention de l’autorisation de fabrication (FRA)

11/ Accompagnement dans l’obtention des autorisations et déclarations d’importation de

produits alimentaires (DIPA).

12/ Conseil et accompagnement pour le suivi et le respect des normes en matière de SSA

(Sécurité Sanitaire des Aliments).

13/ Appui à la création d’entreprise.

14/ Conseils et accompagnement pour l’obtention de l’agrément au Code des investissements

et à l’Entreprise franche d’exportation (EFE).

15/ Conseils et accompagnement dans la recherche des DIPA.





SECURITE INFORMATIQUE





1/ Conseils et formation sur les lois et règlementations de la Cyber Sécurité.

2/ Conseils, assistance et accompagnement dans le cadre de la procédure de mise en place d’une politique de sécurité des systèmes d’information (PPSSI).

3/ Étude et réalisation d’un projet de sécurité informatique.

4/ Sensibilisation sur la sécurité informatique au sein d’une entreprise ou d’une administration.

5/ Conseils sur les normes de sécurité bancaire.

6/ Conseils sur les normes de sécurité de sites web.

7/ Conseils sur les normes de Cyber sécurité.

8/ Conseils et accompagnement dans la procédure de rédaction d’une politique de sécurité informatique.

9/ Mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA) en cas de cyber attaque.

10/ Mise en place d’un plan de reprise d’activité (PRA) en cas de cyber attaque.

11/ Proposition d’un dispositif en cas de cyber attaque.

12/ Conseils et accompagnement pour la migration vers le « cloud computing ».

13/ Formation et renforcement de capacités sur le management de la cyber sécurité et de la sécurité des systèmes d’information.

14/ Audit sur la politique de sécurité des systèmes d’information.





QUALITE ET SECURITE DE L’ENVIRONNEMENT (QSE)





1/ Accompagnement pour la mise en place :

· d’un système de management qualité selon la norme ISO 9001 ;

· d’un système de management environnemental selon la norme ISO 14001 ;

· d’un système de management santé et sécurité au travail selon la norme ISO 45001.

2/ Etude sur les Coûts d’Obtention de la Qualité (COQ).

3/ Conseil et formation sur les exigences des normes ISO 9001V2015, ISO 14001V2015,

ISO45001V2018.





NOS PARTENAIRES





APIX,

Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Ingénierie juridique et financière

(CERIF),

EFFITRANS LOGISTICS,

ONG RAMPAO,

Me Arfan Bocar NDAO, avocat à la Cour,

Me Joseph Djigdjam DIOP, avocat à la Cour,

CESAG SARL,

Global Business