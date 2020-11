Séance de travail entre le Ministre du Tourisme et des Transports aériens et les acteurs du secteur privé touristique sur l’impact de la Covid 19 et les préoccupations majeures des acteurs

Faisant suite aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL, le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune SARR a tenu une séance de travail avec les acteurs du secteur privé touristique regroupés autour de la Fédération des Organisations Patronales de l’Industrie Touristique du Sénégal (FOPITS), ce mardi 03 Novembre 2020 à Diamniadio.





Cette importante rencontre a porté sur l’impact de la Covid 19 et les préoccupations majeures des acteurs du secteur touristique pour la relance des activités.





A l’entame, les membres de la FOPITS par la voix de leur président Mamadou Racine SY, ont tenu à saluer l’accompagnement de l’Etat, à travers le Ministère du Tourisme et des Transports aériens, dans la gestion de la résilience face à la crise engendrée par la pandémie de la Covid 19. Cette intervention de l’Etat a permis selon M. SY de sauvegarder les outils de production et de préserver les milliers d’emplois du secteur. Dans ce sillage, le patronat du secteur touristique a adressé ses chaleureuses félicitations au Ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune SARR, pour son ouverture, sa diligence, sa rigueur et son efficacité qui ont permis au secteur touristique de faire face à la crise avec résilience.





A l’issu de la rencontre, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, dans ses conclusions a manifesté sa volonté d’accompagner et de soutenir les entreprises du secteur et a engagé ses différents services pour :

Entamer rapidement la réforme des textes du Conseil Sénégalais du Tourisme en vue de porter le mandat de son Président de 3 à 5ans ;

Assurer une représentation plus accentuée du secteur privé au sein du Conseil de Surveillance de l’ASPT ainsi que dans le Conseil d’Administration de la SAPCO ;

Présenter en 2021 à la représentation nationale un projet de modification de la loi sur la Taxe Spéciale Touristique dans le but de renforcer les ressources allouées à la promotion touristique conformément à la norme de l’OMT, qui fixe les budgets de promotion à 3,8% des recettes générées par le secteur ;

Engager les diligences nécessaires avec les ministères concernés pour alléger les couts de production et d’exploitation, en particulier l’eau et l’électricité, dans le but d’accorder au secteur de l’hôtellerie, des tarifs industriels pour l’électricité et maraichers pour l’eau.