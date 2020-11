SENTRAK LOGISTICS annonce l’évolution de sa direction pour l’année 2021

SENTRAK LOGISTICS, société d’accompagnement logistique pétrolier leader au Sénégal, annonce le départ prochain de son co-fondateur Jonathan PETIT. Après 10 années dans le secteur privé sénégalais, dont trois aux fonctions de Président Exécutif de SENTRAK LOGISTICS, M. PETIT souhaite désormais se consacrer à de nouveaux challenges personnels et professionnels. À compter du 1er décembre 2020, l’actuel Directeur Général de SENTRAK LOGISTICS, M. Amadou Sakhir GAYE, prendra sa suite aux fonctions de Président Directeur Général (PDG).





Sous le leadership de M. Jonathan PETIT, SENTRAK LOGISTICS s’est hissé parmi les leaders de l’accompagnement logistique pétrolier au Sénégal, avec un portfolio de plus d’une quinzaine de références internationales. Le développement de la marque « SENTRAK LOGISTICS » s’est nourri de sa connaissance du secteur et de son réseau parmi les compagnies pétrolières.





Surtout, M. PETIT a contribué à la diffusion interne de valeurs clés pour le développement de SENTRAK LOGISTICS : dynamisme et flexibilité, communication fluide et amélioration continue pour une satisfaction totale de ses partenaires.





À compter du 1er décembre 2020, M. Amadou Sakhir GAYE, Directeur Général de SENTRAK LOGISTICS, prendra la suite de M. Jonathan PETIT, en tant que Président Directeur Général (PDG).





« La flexibilité et la rigueur opérationnelle de SENTRAK LOGISTICS en font aujourd’hui un acteur compétitif et adapté au secteur

logistique sénégalais. Je suis fier d’avoir pu contribuer à son succès et certain que le leadership de notre Directeur Général, M. Amadou Sakhir GAYE, contribuera à mener à bien son expansion dans les meilleures conditions. » a déclaré M. Jonathan PETIT, co-fondateur et Président Exécutif de SENTRAK LOGISTICS.





Créé par un groupe de professionnels expérimentés et motivés à l’idée de fournir des services dédiés aux projets de développement pétrolier à grande échelle au Sénégal, SENTRAK LOGISTICS est une société détenue à 100% par des fonds sénégalais. Elle s’appuie sur une solide expérience dans l’accompagnement logistique pétrolier national et international pour fournir à ses partenaires des services dynamiques et adaptés à leurs besoins.





Le système de gestion QHSE de SENTRAK LOGISTICS et sa certification TRACE lui permettent d'adopter une amélioration

continue pour rester conforme aux meilleures pratiques internationales.





« La complexité des industries minière, pétrolière et gazière et l'ampleur des projets nécessitent les meilleures pratiques, une expertise éprouvée et une fiabilité totale. Sous la supervision de M. Jonathan PETIT, SENTRAK LOGISTICS est parvenue à surmonter

pleinement ces défis et à mener à bien l’ensemble des projets qui lui ont été confiés. Nous le remercions pour sa confiance et

sommes fiers de pouvoir poursuivre sa vision. » a conclu M. Amadou Sakhir GAYE, Directeur Général de SENTRAK LOGISTICS.





Toute l’équipe de SENTRAK LOGISTICS remercie chaleureusement M. Jonathan PETIT pour son engagement à faire de SENTRAK LOGISTICS l’un des acteurs clés de l’écosystème logistique sénégalais et ouest-africain. Elle lui souhaite une bonne continuation avec autant de succès dans la suite de ses activités.