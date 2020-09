Tout savoir sur les zones de couverture du réseau CDMA déployé par l'ADIE au profit de l'Administration



En outre, l’ADIE a créé 18.299 comptes pour la voix, toutefois, seulement 298 comptes actifs ont été répertoriés. L’ADIE invite les détenteurs des puces CDMA à en faire une utilisation optimale en vue de contribuer aux efforts de réduction du budget de téléphonie de l’État. Les appels et la connexion dans le réseau de l’État sont gratuits et illimités.



Concernant le segment « données », 2.897 comptes ont été créés avec un nombre de 2.573 comptes « données » actifs, soit 88,86%. Le nombre total de puces CDMA disponibles est de 85.000. En outre, l’ADIE a créé 18.299 comptes pour la voix, toutefois, seulement 298 comptes actifs ont été répertoriés. L’ADIE invite les détenteurs des puces CDMA à en faire une utilisation optimale en vue de contribuer aux efforts de réduction du budget de téléphonie de l’État. Les appels et la connexion dans le réseau de l’État sont gratuits et illimités.Concernant le segment « données », 2.897 comptes ont été créés avec un nombre de 2.573 comptes « données » actifs, soit 88,86%. Le nombre total de puces CDMA disponibles est de 85.000.

Depuis plusieurs années, l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE) offre aux agents de l’Administration un système de téléphonie sécurisé et fermé communément appelé réseau CDMA. Cette solution offre également un accès à internet via des équipements mobiles et fixes que l’ADIE a distribués aux structures de l’Administration. Grâce à ce dispositif, l’Administration centrale a pu davantage se rapprocher de ses autres démembrements au niveau territorial.Le réseau CDMA de l’ADIE est disponible dans les capitales régionales et départementales. La couverture est dimensionnée en fonction de la concentration et de la mobilité des agents de l’Administration.L’ADIE dispose actuellement de 59 antennes BTS connectées dont 38 actuellement fonctionnelles soit 64,40%.Ci-après, les différents sites fonctionnels :