UEMOA : Les États se penchent sur le Schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré (SATI)

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) organise la réunion des Ministres en charge de l’Aménagement du Territoire et de la Gestion des Frontières des Etats membres de l’UEMOA se réunissent à Dakar. La cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 04 juillet 2024 à partir de 09 heures, à Azalaï hôtel de Dakar. Au cours de leurs travaux, les Ministres examineront le projet de document du Schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré (SATI).



Ils se prononceront de façon spécifique sur le SATI-BFS et son plan d’actions. La réunion ministérielle sera précédée de celle des experts qui se tiendra du 1er au 03 juillet 2024. Pour rappel, dans le cadre de l’accompagnement du Réseau des Maires du Bassin du Fleuve Sénégal (RMBFS) il est prévu l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré (SATI) afin de mieux structurer la vision, les objectifs et les actions prioritaires de la faitière à court, moyen et long terme.



Le processus d’élaboration de ce SATI officiellement lancé le 27 novembre 2021 à Bakel au Sénégal, a privilégié une approche participative à travers des concertations avec l’ensemble des acteurs locaux des zones frontalières concernées. Ce processus a abouti à la rédaction d’une nouvelle version des projets de documents de SATI et de son plan d’actions.