[Souvenirs] Un an déjà que Ameth Amar a été brutalement arraché à notre affection

Un an déjà que notre valeureux Président fondateur Ameth Amar a été brutalement arraché à notre affection.





Nos pensées vont aujourd’hui à l’endroit de l’homme intègre, humble et généreux qui a fondé et dirigé de main de maître l’un des fleurons de l’industrie sénégalaise pendant plus de 20 ans.

Ce grand patriote qui tout au long de sa vie a prôné le développement local, s’en est allé sur la pointe des pieds.

Ses actions envers sa communauté laisseront une marque indélébile dans le cœur des sénégalais.





Nous lui rendons un vibrant hommage et prions pour que Le Miséricordieux lui réserve une place prestigieuse dans l’au-delà !





Toute l’équipe s'est engagée à préserver son legs en faisant de la NMA un acteur de référence de la nutrition en Afrique.