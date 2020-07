Visite du Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune SARR à l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar

Une semaine après mise en œuvre de la décision du Président Macky Sall de rouvrir l’aéroport international Blaise Diagne aux vols commerciaux internationaux, le 15 Juillet 2020, le Ministre Alioune SARR s’est rendu ce mardi 21 juillet 2020 à AIBD pour constater de visu, l’effectivité de la mise en œuvre des mesures, tant au niveau technique que sanitaire prises pour une bonne reprise des opérations sur la plateforme de AIBD.





Après plus d’une heure de visite le Ministre, accompagné de son équipe, a passé en revue le dispositif de contrôle sanitaire à l’aérogare, au niveau de l’enregistrement et des formalités de police notamment les gates automatiques de vérifications de passeportsmais aussi tout ce qui concerne le service à bord, la désinfection des aéronefs et l’inspection /filtrage des passagers et leurs bagages en cabine.





Une attention particulière a été accordée aux mesures de restrictions des accès pour les accompagnateurs, l’installation de caméras thermiques, le marquage du sol pour respecter les distances physiques, les équipements individuels des agents, la réduction des risques d’encombrement à l’enregistrement, l’obligation du port de masque, la désinfection et bien sûr le protocole de prise en charge et le suivi des personnes présentant des symptômes





Au terme de sa visite le Ministre Alioune SARR a tenu à préciser que dans le cadre de l’application de la réciprocité vis-à-vis de l’Union Européenne, les aéronefs ne font pas objet de mesures de restrictions. Cependant les compagnies qui disposent d’une autorisation ponctuelle devront veiller à ce que les passagers embarqués à bord de leurs aéronefs soient bien des passagers résidents d’un pays qui ne figure pas sur la liste des pays dont les résidents sont affectés par une restriction temporaire de déplacement non essentiel.





Ces restrictions s’appliquent à tous les passagers de l’UE mais aussi aux ressortissants de pays ayant pris des mesures de restriction à l’endroit des ressortissants sénégalais.





Bien entendu, sont exemptées de la restriction de déplacement, les ressortissants des états membres de l’UEMOA et de la CEDEAO ainsi que les ressortissants de pays tiers régulièrement établis au Sénégal et détenteurs d’une carte de séjour.





Il a conclu sur la nécessité du respect strict des mesures prises pour encadrer et organiser la reprise du trafic aérien international et a exhorté l’ensemble des professionnels, des voyageurs et des citoyens à faire de cette lutte contre la Covid 19 leur propre combat. A ce titre il a félicité tous les intervenants de la plateforme de AIBD aussi bien les structures de l’Etat que les entreprises privées opérant sur l’espace aéroportuaire.