Yango introduit des mesures de sécurité renforcées pour protéger les passagers et les conducteurs sur le marché sénégalais

Yango, une entreprise technologique internationale présente sur le marché sénégalais avec plusieurs offres numériques, dont un service de covoiturage, annonce la mise en œuvre d'améliorations complètes en matière de sécurité afin de garantir la sécurité et le bien-être des usagers et des conducteurs sur le marché.



Reconnaissant l'importance primordiale de la sécurité dans l'industrie du transport, Yango a pris des mesures proactives pour renforcer sa plateforme et améliorer les protocoles de sécurité, réaffirmant son engagement à fournir une expérience de covoiturage sûre et fiable pour tous les utilisateurs.



Yango a déjà pris plusieurs mesures pour améliorer la sécurité. Lorsque le passager utilise l'application, il peut consulter les données du conducteur (photo, nom, plaque d'immatriculation du véhicule et score). L'application dispose également d'un centre de sécurité permettant de contacter les autorités locales en cas d'urgence, d'un bouton permettant de partager l'itinéraire et les détails du trajet, et d'un contact avec l'équipe d'assistance 24 heures sur 24. Les trajets commandés via l'application Yango bénéficient également d'un contrôle de la vitesse et du style de conduite visant à réduire le risque d'accident.



En ce qui concerne la sécurité des conducteurs, Yango a récemment intégré une fonction qui demande aux nouveaux utilisateurs de prendre un selfie pour demander un trajet. Le passager verra également le selfie du conducteur pour les mêmes raisons. Avant le trajet, les chauffeurs ont également accès au nombre de trajets effectués par le passager et à son évaluation basée sur les commentaires des trajets précédents.



En outre, Yango propose aux conducteurs un bouton "Conflit" qui leur permet d'enregistrer un message audio qu'ils pourront partager avec l'équipe d'assistance spécialisée en cas d'incident lié à la sécurité. L'audio enregistré n'est pas accessible à partir de l'appareil lui-même, l'accès étant réservé à l'équipe d'assistance. Après le trajet, les conducteurs peuvent également laisser des commentaires sur le conducteur dans l'application du conducteur et contacter une équipe d'assistance dédiée aux incidents. Il existe également une fonction pour les conducteurs qui leur permet de voir les zones d'alerte dans la ville et de refuser des trajets dans ces zones sans pénalité. Toutes ces options permettent à l'utilisateur et au conducteur de se sentir en sécurité et à l'aise sur tous leurs trajets.



En plus de ces mesures de sécurité, Yango s'engage à promouvoir une culture de la sécurité et de la responsabilité au sein de sa plateforme, en évaluant et en mettant à jour en permanence ses politiques et ses procédures pour les aligner sur les meilleures pratiques et les normes réglementaires.



Aicha Niang, directrice nationale de Yango Sénégal, a commenté cette initiative : "La sécurité des passagers et des conducteurs est notre priorité absolue. Nous sommes déterminés à mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes et à tirer parti de technologies innovantes pour créer un environnement de covoiturage sûr et fiable pour tout le monde au Sénégal. Ces améliorations soulignent notre engagement inébranlable à assurer le bien-être de nos utilisateurs tout en respectant les normes les plus élevées en matière d'excellence du service".



Avec ces dernières améliorations en matière de sécurité, Yango vise à établir une nouvelle référence en matière de sécurité et de fiabilité dans l'industrie du covoiturage, réaffirmant sa position en tant que choix privilégié pour les services de transport au Sénégal.